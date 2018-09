Deuda pública: para fin de año superará el 110 % del PBI

(ADN).- Según el Observatorio de Deuda Externa (ODE), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Argentina emitió deuda por 143.800 millones de dólares en lo que va de la gestión de Cambiemos, de los cuales el 80,2% fue colocado por el Gobierno Nacional para cubrir déficit de caja. De mantenerse en estos niveles, el ratio de deuda pública sobre el producto Bruto Interno (PBI) puede alcanzar a finales de 2018 un “nivel alarmante”, superior al 111% del PBI.

El informe, que mide las emisiones de deuda, los perfiles de vencimiento y la fuga de capitales, detalla que el Programa Financiero presentado por el Gobierno para este año y el 2019, con el rollover de deuda resulta poco realista en un contexto financiero internacional cada vez más hostil, y en un escenario donde el mercado cuestiona cada vez más las capacidades de repago de la deuda argentina. En esa línea, “el riesgo país subió un 125% en lo que va del año y los seguros contra default (CDS, por sus siglas en inglés) a 10 años un 130% desde inicios del 2018”, concluye el documento.

Mientras que el gobierno recibió en 2015 un nivel de apenas el 40% de endeudamiento sobre el PBI, las emisiones de deuda del Tesoro Nacional, de las Provincias, y el Sector Corporativo, ya suman en moneda local y extranjera unos 128.830 millones de dólares desde que inició la presidencia de Mauricio Macri. De este stock, “el 80,6% corresponden a colocaciones en moneda extranjera, y el 80,2% del total (u$s 103.328 millones) fueron emisiones realizadas por el Tesoro Nacional. Si se agregan los 15.000 millones de dólares del primer desembolso del préstamo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el total asciende a 143.830 millones de dólares”, detalló el Informe N 13 del ODE.

En lo que respecta a la fuga de capitales, el documento agrega que “si se analiza el Balance Cambiario del BCRA con datos a julio de 2018, se obtiene que desde diciembre de 2015 han salido del país divisas netas por USD -81.399 millones. Si se agregasen los Intereses de la deuda (por USD -26.953 millones) en el cómputo de la fuga de capitales, entonces la cifra total alcanzaría los USD -108.352 millones”.

Arnaldo Bocco, director del Departamento de Economía del ODE, sostuvo que hay un agotamiento del financiamiento externo que se dio como “consecuencia de una puerta giratoria”, donde los enormes niveles de colocación de deuda nacional y provinciales, en gran medida fueron a perdida por la fuga de capitales a niveles nunca antes visto.

“Hoy Argentina está sin crédito externo y fue al FMI donde tampoco cumplió. Hay una zozobra en toda la sociedad que no se logra controlar, y no hay mensajes que contengan la demanda de moneda extranjera”, explayó el ex director del Banco Central (BCRA).

El economista opinó que los actores sociales y los agentes económicos “dejaron de confiar en las autoridades económicas y afuera, los mercados, no entienden ni confían en esas autoridades”.

Por su parte, Nicolás Trotta, Rector de la UMET, analizó el nivel de emisiones y vencimientos en un mercado internacional cerrado para el país y pronosticó “una probable cesación de pagos para el gobierno próximo” y dijo que “el espiral de endeudamiento era el respirador artificial de un modelo económico insustentable y contrario a los intereses de nuestro país”.