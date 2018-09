Confirman la muerte de un niño en el Valle por la bacteria streptococcus

Mientras esta mañana se produjo la quinta muerte en Buenos Aires, en Pergamino, por la afección de una bacteria (streptococcus pyogenes), el secretario de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, Alfredo Muruaga, confirmó la muerte de un niño en la región del Alto Valle.

El médico y funcionario rionegrino dijo que no hay que generar alarma ya que los casos se encuentran dentro de las estadísticas anuales y se trata de la bacteria que habitualmente afecta las anginas.

“Siempre hay casos. Aparecen uno o dos por años, es la misma bacteria que genera las anginas (streptococcus pyogenes o hemolítico). Es capaz de producir una muerte hiper aguda con un cuadro de sepsis sino también es capaz de producir fallas orgánicas y lesiones en el corazón, en las articulaciones y afectar el cerebro”, dijo el profesional al programa Formato, que se emite por la AM La Carretera.

Aseguró que en esta época del año, transición entre invierno y primavera, adquiere mayor virulencia “se pone más agresivo”.

“Todos los años tenemos un par de pacientes. En la provincia ya tuvimos un niñito. De todas maneras en casi todo el país hay algunas novedades pero hasta que no se confirma y se eleva al Sistema Nacional de Registro no se hacen evidenciables en el ministerio de Salud de la Nación”, dijo el médico quien reiteró que es la misma bacteria que se produce por las anginas y que habitualmente es tratada con antibióticos.

Al ser consultado sobre la muerte del pequeño, Muruaga confirmó la muerte de un niño hace dos días aunque no brindó mayores precisiones. Dijo que el pequeño presentó los síntomas en una ciudad de la zona Atlántica y que fue derivado a un centro médico del Alto Valle, aunque tampoco dio precisiones de la ciudad ni del centro médico donde fue tratado.

El funcionario provincial confirmó que se trata de la misma bacteria que ha provocado ya cinco muertes en el resto del país, entre ellos un adulto de 38 años, en Pergamino, según se confirmó esta mañana.

“No se debe generar alarma cuando no existe. No es una enfermedad pestilente. Es una enfermedad que se puede contagiar de persona a persona, sí claro, a través de la saliva, del contacto con las manos o un estornudo. Es tratable y la cuestión es acudir a un médico y no a la automedicación”, dijo.

Recomendó que si duele la garganta y se tiene fiebre, hay que acudir a un profesinal o a la sala de guardia del barrio. No besar a los niños, y lavarse las manos de manera reiterada.

El médico dijo que esta es una enfermedad común en esta época de transición. “Durante todo el año hay pacientes con angina. Cuando ataca a la garganta es porque han recibido de algún lugar la bacteria y la garganta lo detiene y allí se infectan las amigdalas. Luego se pasa a la sangre o bien a otros tejidos o puede pasar por la piel y provocar un desastre”, enfatizó.

“Todos tenemos bacterias de este tipo y no hay vacunas. Cada tanto bajan las defensas, aumenta su virulencia y nos ataca”, dijo el médico al analizar el tema.

(Fuente: todoroca.com)