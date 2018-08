Vidal en Patagones: “No voy a comprometer a nuevas obras”

(ADN).- La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo hoy en Carmen de Patagones donde recorrió las obras de refacción del tradicional teatro España. Previo, mantuvo una reunión con el intendente José Luis Zara, con quien repasó temas de gestión. Habló de los aportes truchos, los salarios docentes, la pobreza y el futuro de la obra pública a partir del ajuste que impone Nación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Vidal garantizó la continuidad de las obras en marcha, pero al igual que los funcionarios del gobierno nacional, no avanzó en garantías de obras futuras, asumiendo un posible parate en el sector.

“Las obras de la Provincia que están acordadas se van a cumplir. Cada vez que hablo con el gobierno nacional procuro que esto siga así” porque “las obras son trabajo para la gente”, dijo ante la consulta de la prensa. Sin embargo, indicó que “no me voy a comprometer a nuevas obras hasta tanto no sepa cómo va a impactar esta negociación que todos los gobernadores tenemos con el gobierno nacional, y cuánta plata vamos a recibir”.

Es por eso que la gobernadora bonaerense exhortó: “las provincias tenemos que contribuir a que el gobierno pueda reducir ese enorme déficit que heredó”.

Aportes

Vidal, visiblemente ofuscada por la consulta, también habló del escándalo por aportes truchos en la campaña de Cambiemos del año pasado.

“Me preocupé y me ocupé. Como corresponde di la cara y lo voy a seguir haciendo, más allá que yo no fui candidata ni estuve a cargo de la campaña. Pero es mi espacio político y voy a dar la cara siempre porque no tengo nada que perder”, aseveró.

Y ratificó que “estamos haciendo una investigación interna que vamos a presentar a la Justicia, y se tendrá que hacer responsable quien sea responsable de esto”.

Paritaria

Sobre las paritarias docentes, la mandataria aseguró: “Vamos a convocar a los dirigentes gremiales fin de agosto para volver a charlar, porque claramente la situación ha ido modificándose y frente a eso tenemos que dar respuesta”.

De todos modos, afirmó que “ya superamos el 15%, estamos pagando más que eso por la actualización de paritaria”.

Y aunque sostuvo que “tenemos vocación de llegar a un acuerdo”, advirtió que “tenemos que ir viendo la recaudación de la provincia porque tenemos que ver si podemos pagar. Nunca hago una oferta salarial si no estoy cien por ciento segura que la voy a poder pagar”.

Pobreza

Al ser consultada por los índices de la pobreza (que van en aumento) que publicó el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, respondió: “por supuesto que me preocupa. Todas las semanas recorro los barrios más pobres de mi provincia porque no me alcanzan los informes en mi escritorio, voy a los barrios” por lo que enfatizó: “A mi la pobreza no me la cuenta nadie”.

Vidal subrayó que “una de las cosas que hablamos con el intendente Zara es el refuerzo que estamos haciendo acá en Patagones, y en toda la provincia, para la contención social”.