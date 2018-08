Piden a Weretilneck mantener la zona austral a trabajadores

(ADN).- La senadora Magdalena Odarda denunció que “existe un eventual acuerdo, entre Macri y Weretilneck” para achicar los egresos de dinero de los estados provinciales, mediante la eliminación de derechos adquiridos para el trabajador. En ese sentido, instó al ministro de Economía, Agustín Domingo, a mantener el ítem de zona desfavorable.

“Los derechos no se negocian y menos los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Patagonia”, declaró la dirigente de RIO.

La senadora explicó: “Desde que Cambiemos accedió al poder ha establecido una serie de políticas de reducción de impuestos y gravámenes a los sectores más poderosos, lo cual generó un enorme agujero fiscal. Para equilibrar las cuentas optaron por reducir las ganancias de los trabajadores mediante paritarias muy por debajo de la inflación, se aplicaron desmesurados incrementos en los precios de los servicios básicos que impactaron sobre PYMES y particulares y se paralizaron las obras públicas más importantes. Ahora se aplica una nueva reducción salarial”.

Hace pocos días la totalidad de los senadores rionegrinos había rechazado un decreto de Macri que abría la puerta a la quita de la zona austral, afectando negativamente a los jubilados. La senadora Odarda expresó, en ese momento que “con la excusa de un reordenamiento se recrudece el modelo de ajuste centralista, anti-federal, que perjudica centralmente a los trabajadores y jubilados de nuestra Patagonia”.

La quita del plus por zona desfavorable implicaría que el estado dejaría de reconocer, por primera vez, cuan diferente es la vida en la Patagonia, donde las grandes distancias entre ciudades son llamativas a nivel mundial, donde los costos de logística son mayores a cualquier otra región, donde se debe viajar cientos o miles de kilómetros para realizar una consulta médica especializada, donde la fluctuación térmica es una de las más altas del mundo.

“En lugar de fomentar la distribución equilibrada de la población argentina (mediante incentivos económicos), las sucesivas medidas del presidente afectan negativamente a nuestra región. A la vez, fortalecen el centralismo de Buenos Aires. En los países desarrollados se realizan planes de poblamiento de las zonas de menor población, articulados a planes de despoblamiento de las grandes metrópolis. Pero el Presidente parece ir en contra de la corriente”, dijo la senadora.

Según Odarda, “estas medidas nos hacen retroceder como nación”. La situación es contradictoria entre lo que la Patagonia aporta al país y lo que recibe a cambio. La región tiene el PBI más alto del país, aporta el porcentaje más alto de energía (superando varias veces su propio consumo) y posee las principales reservas hidrocarburíferas. Sin embargo no recibe los subsidios que recibe Buenos Aires en materia de servicios básicos. En ese punto se llega al extremo de no percibir los subsidios ferroviarios y de transporte automotor que reciben C.A.B.A. y Buenos Aires, pese a que dicho servicio sería totalmente rentable sin subsidios, en su área metropolitana.

“La situación no solo es grave por el empobrecimiento que generará en la persona que deja de percibir el dinero, sino también por la reacción en cadena que generará en toda la economía patagónica. No sólo no tendrá el dinero el trabajador. Tampoco lo tendrá el dueño de un comercio o emprendimiento a quien ya nadie le comprará la misma cantidad de productos o servicios”. De hecho la caída en las ventas, desde que Mauricio Macri asumió el poder, incluye también al turismo, ya que buena parte de ese sector se nutre de un mercado regional. Para no agravar más la situación, Odarda pidió que el tema de la zona desfavorable directamente no entre en la mesa de negociaciones. “Esto es parte de un pacto fiscal que nuestro espacio político jamás avaló con su voto”, concluyó.