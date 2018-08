(ADN).- Ayer y hoy trabajadores y docentes de las universidades nacionales (entre ellas la de Río Negro y el Comahue) están de paro, en reclamo por el recorte del presupuesto que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, que pone en jaque el funcionamiento de las facultades en todo el país.

El lunes, en la sede del CURZA en Viedma, hubo un abrazo simbólico. Unos días antes, el decano Claudio Mennecozzi advirtió que la Universidad “está en terapia intensiva”. “Tenemos un déficit presupuestario y una subejecución de unos 40 millones de pesos”, dijo Mennecozzi.

Mennecozzi agregó que “si bien el gobierno nacional transfirió algo de dinero, esto solamente alcanza para cubrir los gastos de enero, febrero y algo de marzo”, y confirmó que se trabaja en la corrección y limitación de algunos servicios para achicar gastos y hacer frente a los costos.

El decano aclaró que el presupuesto asignado para 2018 se calculó en 2017, con una inflación del 10 por ciento y un dólar a 20 pesos. “Todos los gastos están por encima de lo presupuestado”.

Ayer, en Bariloche, docentes de la Universidad Nacional de Río Negro explicaron: “estamos cobrando salarios del año pasado”. Bajo el lema “Los docentes paramos para que la universidad no pare”, justificaron el alcance de la medida, ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación.

Docentes y no docentes de la UNRN, dirigentes de los sindicatos, ADURN y SIDURN, adelantaron que “se definirán acciones a seguir si no hay respuestas”, más allá del paro de estos dos días.

Daniela Santista recordó que ayer se debieran haber iniciado las clases del segundo cuatrimestre y “se decidió el no inicio de clases que abarca a todas las universidades y, evaluaremos en una de las federaciones qué medidas seguir si no hay respuestas, somos 57 universidades nacionales que decidieron no iniciar las clases”.

En esa línea explicó “por parte de docentes de la UNRN planteamos realizar una asamblea con los gremios docentes y gremios de no docentes, aclaro que los no docentes no están realizando el paro y la idea es que acompañen para visibilizar la situación de las universidades”.

“Recibimos solo un 5% de aumento, los salarios están totalmente retrasados, estamos ganando salarios del año pasado e incluso algunos menos, debido al impuesto a las ganancias, nuestro poder adquisitivo está congelado hace dos años ante el aumento de los precios en todas las cosas”, agregó en diálogo con la prensa.