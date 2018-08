Movilización en Roca en apoyo a la UNC

(ADN).- Los consejos directivos de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas sesionaron en forma pública y abierta en la plaza San Martín de Roca, para denunciar la situación de ahogo presupuestario y financiero que viven las universidades públicas en general y en particular la Universidad Nacional del Comahue. Expresiones en contra de la política educativa y económica del gobierno nacional.

Los consejeros de ambas facultades aprobaron por unanimidad el temario propuesto por el Consejo Superior de la UNCo, para el efectivo cumplimiento del presupuesto 2018; la adhesión al reclamo de los docentes universitarios por la mejora salarial y exigir un adecuado presupuesto 2019 acorde a las necesidades del Sistema Universitario Nacional.

En la sesión también se aprobó por unanimidad una declaración para impulsar la separación de la Iglesia del Estado y que los fondos que hoy se destinan a la Iglesia sean derivados a la educación. También se votó por unanimidad otra declaración rechazando el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda que este acuerdo genera y se rechazó también la política educativa del gobierno de Mauricio Macri.

La sesión estuvo presidida por el licenciado Andrés Ponce de León y la profesora Silvina Lizé Rodríguez, decanos de cada una de las facultades. También participó el rector de la UNCo, licenciado Gustavo Crisafulli, quien realizó un resumen de cómo está afectado el ahogo presupuestario a la Universidad, planteó que en lo que va del año el gobierno nacional no convocó a paritarias y que los salarios de docentes y no docentes han quedado muy retrasados con respecto a la inflación y, finalmente, que el recorte en la obra pública educativa afecta directamente a la Universidad del Comahue porque no se van a construir los edificios de la Facultad de Lenguas en el campus de Roca ni el de la Facultad de Ciencias del Ambiente en Neuquén.

Participaron de la sesión la CTA, Unter y Judiciales, entre otros gremios, el Observatorio de Derechos Humanos, la diputada nacional María Emilia Soria, la legisladora Marta Bizzoto y los concejales José Luis Berros e Ignacio Casamiquela, quienes acercaron una declaración del Concejo Deliberante en apoyo a la Universidad del Comahue. También hicieron llegar sus adhesiones y apoyos la legisladora Carina Pita y la diputada nacional Silvia Horne.