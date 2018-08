“Vi morir chicas en Viedma por abortos clandestinos”

La legisladora rionegrina de Juntos Somos Río Negro, Graciela Valdebenito, reveló que vio morir a jóvenes en el hospital Artémidez Zatti de Viedma tras haberse practicado abortos clandestinos, y justificó su postura favorable a la legalización de esa práctica.

“Lo mío tiene que ver con mi profesión y he visto morir chicas en viedma por abortos clandestinos, no me lo contó nadie, lo viví y acompañé algunos de esos procesos que terminaron en muerte” dijo Valdebenito a radio Nacional al ser consultada por el impulso de declaración de Río Negro como provincia “Pro Vida”, cuyas caras visibles legislativas son Tania Lastra y otras cuatro parlamentarias del oficialismo, que se hacen eco de reclamos de sectores religiosos.

Valdebenito recordó que “soy trabajadora de la salud, tengo muchos años en el hospital público” y por eso mismo está “a favor de la legalización del aborto, aunque en el bloque respetamos todas las posturas”.

“Conozco el tema bastante bien y es un derecho para las mujeres fundamentalmente”, dijo en diálogo con el periodista Pedro Caram, declaraciones que consignó Diario Legislativo.

Finalmente, resaltó que “para 2019 el PROFARSE (ex PROZOME) va a fabricar Misoprostol y eso viene a garantizar derechos como el aborto no punible sancionado en 2012″.