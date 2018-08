“Hay un plan de negocios, la vuelta al FMI es por eso”

(ADN).- El jefe del PJ de Río Negro, Martín Soria, criticó las políticas del gobierno nacional que afectan a la Patagonia, y aseguró que “el plan de ajuste” como las asignaciones familiares, son las “exigencias” que el Fondo Monetario Internacional le impuso al país.

Y denunció que “esto es un plan de negocios, la vuelta al FMI tiene que ver con eso. Han saqueado a la Argentina y se quieren llevar hasta el último peso”.

Las declaraciones del intendente de Roca fueron después de la reunión que se realizaó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde diferentes funcionarios, diputados, senadores, intendentes y concejales de la Patagonia, se nuclearon para dar pelea a la dura situación por la baja en las asignaciones familiares para esa zona del país.

Soria señaló a la agencia NOVA que “es un paso muy importante, muy fuerte la muestra de tantos legisladores, concejales, jefes comunales, intendentes, diputados nacionales, senadores patagónicos reunidos en esta comisión de la casa del pueblo, la Cámara de Diputados de la Nación, casualmente coincidiendo en el mismo día que presentan una denuncia penal contra este recorte totalmente inconstitucional, ilegitimo a las asignaciones familiares”.

Teniendo en cuenta la gestión del presidente Mauricio Macri, “estamos en un vaso que ya rebalsó hace tiempo. Lo que está pasando en la Argentina no es solamente el recorte a las asignaciones familiares, son los tarifazos descomunales que tienen que soportar la Patagonia, provincias productoras de gas, de petróleo, de la energía que se consume en toda la Patria, sin embargo, nosotros lo sufrimos como ningún otro vecino en la Argentina”.

Y agregó: “La quita de los reembolsos por puertos patagónicos, la quita de los subsidios a las naftas, todas esas medidas que ha ido tomando en estos dos años y medio el gobierno centralista de Macri, que solamente piensa gobernar para los grandes núcleos concentrados del poder económico, me refiero a Capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y una parte de Córdoba. Es un retroceso de más de 200 años en la historia de la Argentina, es volver a unitarios y federales. El resto no sirve, no existe”.

“Esto se refleja en las torpes palabras como siempre de Macri, que dijo que los patagónicos andamos en remera. Yo lo invitaría a que vaya al medio de mi provincia o al resto de las provincias, que tan solo hace unos meses, recordaran esa frase que las veredas en las calles de las ciudades de la Patagonia están calefaccionadas. Yo no sé quién le da letra, yo no sé si es burro, o es muy necio. Una tras otra son ofensas hacia los Patagónicos”.

En la provincia de Río Negro, según los datos del INDEC, “afecta a 71 mil bajas en las asignaciones”. Además, de acuerdo a la amenaza hacia los jubilados, Soria afirmó que “están en un plan de ajuste total, son las exigencias que el FMI le impuso al gobierno nacional. Esto es un plan de negocios, la vuelta al FMI tiene que ver con eso. Han saqueado a la Argentina y se quieren llevar hasta el último peso”.

“Por eso ya veíamos en los medios la publicidad ya de esta nueva maniobra del gobierno, para directamente quitar el 40 por ciento de zona desfavorables a los Patagónicos. Como si nosotros tuviéramos el mismo nivel de vida de un porteño, o alguien en provincia de Buenos Aires. Los precios de los productos no son los mismos que aquí en la Capital o en otros lados de la Argentina”, finalizó el intendente rionegrino.