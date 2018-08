Habrá protestas si Nación no prorroga el pago de aportes

En el marco del Plenario de Economías Regionales que se llevó a cabo este martes en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), productores de peras y manzanas aseguraron que la crisis en el sector se profundizó con la devaluación y advirtieron que llevarán a cabo una “dura acción” contra el Gobierno Nacional si no se prorrogan los Aportes No Reintegrables que vencen en septiembre.

El reclamo se remonta a 2017, cuando productores de Río Negro y Neuquén – tras un “Manzanazo” en Plaza de Mayo- le pidieron al Ejecutivo $2 por kilo como Aporte No Reintegrable para compensar la baja rentabilidad y obtuvieron menos de $1 por kilo en crédito. Ahora, ese pago está por vencer a principios de septiembre.

“El Gobierno se resiste a realizar la prórroga. Si no lo hacen, esto terminará en una acción dura. Si Etchevehere termina decidiéndose en contra de los productores, habrá una acción gremial por parte de todas las cámaras de la región, ya sea en los Valles o en la Ciudad de Buenos Aires”, le adelantó a Infocampo el presidente de la Cámara de Productores de Peras y Manzanas de Fernández Oro, Carlos Zanardi.

Según Zanardi, la decisión es “política”. “No tienen que hacer mucho esfuerzo. Difícil sería si tuvieran que poner dinero, porque el Ejecutivo es muy duro con las economías regionales”, aseguró.

“La devaluación nos afectó fuertemente, porque todos los insumos agropecuarios son en dólares. Para la cosecha que finalizó en marzo pasado, el dólar se tomó a $17, y hoy está arriba de $30. Esa deuda hay que cancelarla y empezar la nueva temporada, y si no la pagamos los vendedores de agroquímicos no nos van a financiar”, remarcó el dirigente.

En ese sentido, aseguró que el sector necesita un “dólar fruta“, lo que significa que “por cada dólar que se exporta se dan tantos pesos para pagar la fruta, pero sin modificar la variable para insumos y mano de obra”.

Consultado acerca de los precios de exportación, Zanardi indicó que el productor recibió un valor que no llega a los $4 el kilo para peras y casi $5 en manzanas. “Hablamos de las mejores peras y manzanas del mundo, que van a Europa, a Estados Unidos. Entendamos que esto es la desaparición del pequeño productor. Incluso, en el mercado interno un kilo de pera o manzana sale $50, $60 o hasta $70“, subrayó.

“Nadie quiere emprender en esta actividad, la mayoría se están yendo. Hasta las grandes empresas y capitales internacionales, como Expofrut, están cerrando sus puertas y achicando su inversión. Moño Azul, que fue comprado por capitales italianos, se está destruyendo”, cerró el directivo.

