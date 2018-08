Dirigentes kirchneristas de todo el país participaron este sábado de un plenario del frente Unidad Ciudadana, en medio de la avanzada judicial contra muchos de sus exfuncionarios por las denuncias de empresarios por la denominada causa de los cuadernos. En ese marco, un desafiante, Máximo Kirchner, señaló ante un auditorio de más de 20 mil personas: “Estamos acá, no vamos a ningún lado”.

(ADN).- El acto apuntó a arengar a la militancia kirchnerista de cara a las elecciones de 2019 y a recuperar la iniciativa política tras el terremoto inicial de la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”, en la que cada vez más empresarios recurren a la delación premiada y apuntan contra el gobierno de la expresidenta Cristina de Kirchner.

En este sentido, el diputado nacional le apuntó directamente al presidente Mauricio Macri al que acusó de “persecución política”.

“Macri tiene que entender que no le va a alcanzar con perseguir. No va a modificar la realidad con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera. Y vemos que puede hacer lo que quiera el emperador. El emperador hace así (baja el pulgar) y ahí está el partido judicial, con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político que no han hecho nada por los argentinos pero para mantenerse obedecen al Presidente”, expresó.

“Entonces la idea que tienen es poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo nacional, como en las viejas épocas”, agregó.

“Que nos venga a correr con la vaina de la transparencia un Macri: el socio de Rousselot, el que contrabandeó autopartes en la Argentina y lo salvó la Corte Suprema de la mayoría automática, el que espió a su familia y estuvo procesado durante años, sin que nadie del Gobierno lo persiguiera, con todas sus garantías. Incluso pudo ser candidato a Presidente y ganar”, enumeró Máximo.

A continuación el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner comparó la llamada Causa de los Cuadernos con el caso Papel Prensa. “Hay un reportaje que una vez da el dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y en ese reportaje dice que se van al Uruguay el día que se presenta el informe de Papel Prensa. Que Mitre y Magnetto pensando que los iban a meter presos, se fugan. Miren cómo son. No, nosotros estamos acá. No nos vamos a ir a ningún lado, no somos como ellos. Ellos pensando que iban a ir presos, se fugan, miren si tendrán el culo sucio que se escapaban del país”, expresó.

Además, señaló que la Argentina durante el kirchnerismo “era libre, era democrática, era plural” y llamó a responderle al “odio con amor”.

“Les pido a todas y todos que no caigamos en provocaciones, que nos pongamos a construir. Que al odio le respondamos con amor”, concluyó.

Además de Máximo Kirchner, que en 2019 deberá renovar su banca, el exministro de Economía Axel Kicillof y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, (ambos señalados como presidenciables por la militancia K) fueron las presencias más destacadas.

Desde Chaco se hizo presente otro peso pesado, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien también mira de reojo la posibilidad de una candidatura, aunque bajó el perfil en los últimos meses.

El organizador del acto de relanzamiento de Unidad Ciudadana fue el exsecretario general de presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, ayudado por dirigentes del sector Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Leopoldo Moreau (Movimiento Nacional Alfonsinista), Carlos Castagnetto (Kolina), Andrés “Cuervo” Larroque (La Cámpora), Diana Conti (Partido de la Victoria), y el anfitrión e intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente Grande).