En reclamo de justicia, marcha en Viedma por Maldonado

(ADN).- Al igual que en casi todo el país, en Viedma hubo una marcha para exigir el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Alrededor de las 17 hubo una concentración en la Plaza San Martín desde donde partió el recorrido por varias calles de la ciudad. También hubieron reclamos de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche.

Hoy, Sergio Maldonado, reiteró culpas al gobierno: “Cuando decimos que el Estado es responsable no son sólo palabras, es el único que en una desaparición forzada tiene todo el aparato político, el poder judicial y los grandes medios para pasarnos por arriba con todo lo que hagamos, y nunca avanzar”, expresó.

El hermano de Santiago pidió a todos los presentes “crear una unidad para estar en todas las causas, más allá de las diferencias, ante un enemigo en común, este gobierno es enemigo, no está haciendo nada por el pueblo, sólo ajusta y reprime, mata pibes en los barrios, y está del lado de los poderosos y contra quienes luchan por un ideal y un cambio”.

Y aseguró que la administración de Mauricio Macri se puso del lado del terrateniente Benetton, “que tiene el equivalente en tierras a 44 ciudades de Buenos Aires”.

Sergio, en conferencia de prensa, recordó que “hace 365 días Santiago iba a la Pu Lof de Cushamen a solidarizarse con la causa mapuche, que él creía justa, por defender una tierra. Llevamos un año en esta lucha y se nos hace difícil, parece que fue una eternidad. Tuvimos que batallar con que primero el Estado lo desconoció, lo negó, durante 78 días”. Al explicar qué implica peregrinar buscando justicia describió que el juzgado queda en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y la Corte Suprema en Buenos Aires.

Consultado sobre el informe del perito criminalístico Enrique Prueger, que encontró errores en la autopsia de Santiago, su hermano dijo que “va en la misma línea de lo que venimos planteando, que el 24 de noviembre fuimos a la Morgue Judicial y el equipo de forenses no pudo responder ninguna pregunta, no podían determinar si había muerto el 1 de agosto, tampoco podían decir cuánto tiempo había estado en el agua, si fueron 78 días o no, y ni siquiera podían saber si había estado en el mismo lugar donde se lo encontró. No pudieron responder nada, sólo que la causa fue ahogamiento con ayuda de hipotermia, no se sabe cómo, cuándo, dónde”. Y agregó: “Afirmaron que había estado en el mismo hábitat, pero el río es extenso, por eso cuando responsabilizo al Estado lo hago porque primero dijo que nunca estuvo allí, después fue ahí el Estado (Prefectura) el 5 de agosto y el 18 de septiembre y no lo encontraron, y mágicamente aparece el 17 de octubre”. Para el hermano del tatuador anarquista “por error u omisión, o como quieran decirle, el Estado es responsable en cualquiera de los escenarios: al haber dicho los primeros días que no estaba ahí admitió que era desaparición forzada, no lo inventamos nosotros”.

Como el juez les rechazó la ampliación de todos los puntos de pericia que podrían evacuar estas dudas, Maldonado indicó que “es importante que declare Prueger con lo que pueda aportar, hace tres semanas presentamos esas mismas dudas ante la Corte Suprema. Todavía la investigación no empezó para nosotros”. Ante una consulta sobre la situación de criminalización que viven los testigos mapuches, con varias causas abiertas por diferentes delitos vinculados a la protesta social, Sergio reiteró que “también en eso el Estado es responsable, porque, por ejemplo, pocos días antes de que declare (el músico chileno) Nicasio Luna el juez Guido Otranto lo imputó por haber cortado la ruta el día 31, entonces ese testigo es imposible que viniera a la Argentina a declarar porque lo más probable es que lo procesaran”. Pero precisó: “En ese caso responsabilizo directamente al juez, porque teniendo los nombres no los llamó a declarar, cuando declaró el testigo E estábamos en medio de cacerolazos en diciembre, sin notificarnos y sin hacerle repreguntas, arman los testimonios a conveniencia de ellos”.