Cristina apuntó contra Macri, Bonadio y los empresarios

(ADN).- La senadora Cristina de Kirchner comenzó su discurso ante la Cámara baja sentenciando “voy a ser la primera senadora allanada” en la sesión que debatió la aprobación de allanamientos a sus propiedades. La exjefa de Estado puso en duda noche que los empresarios que se acogen al régimen del “arrepentido” estén diciendo la verdad y le apuntó al presidente Mauricio Macri. “¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad?”, indicó.

“Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal (Carlos) Stornelli, el juez (Claudio) Bonadio van a amenazar meter presos” a empresarios, sostuvo la ex presidenta durante la sesión del Senado. Y agregó: “¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad? ¿Que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?”.

“Gobierna Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo”, señaló la ex mandataria para relacionar al Presidente con contratistas de la obra pública.

“Si algo faltaba para consagrar la persecución política en la Argentina era esta causa. Tengo cuatro causas abiertas. Yo pedí en todas las instancias judiciales que hagan auditorias de la obra pública. Si se quiere investigar que se haga una auditoria global de la obra pública. No la que hizo Iguacel, que hizo una auditoría y la hizo mal”, sentenció Cristina.

Además, expresó que Bonadio es un “instrumento, un títere” y que la causa contra ella forma parte de un “modelo regional que también se puede ver en Brasil y en Ecuador y que forma parte del law fair, donde ya no es necesario apelar a los métodos de la dictadura, porque existe la eliminación mediática”.

“Hoy la presión se da de otro modo, a través de la instrumentación del poder judicial. Si en Brasil Lula da Silva no puede ganar y ser presidente es porque lo metieron preso”, sentenció.

Y agregó: “Pero estas cosas no le pasan a cualquiera. Error. A los que levantan la mano para la reforma previsional; a los que votan lo que quiere el poder de turno, no les pasa. Estas persecuciones les pasa a los que con errores y aciertos creemos en algo y defendemos ese algo”.

“Yo creo en lo que hice como Presidenta de los argentinos. Yo creo en la distribución del ingreso, creo en el empoderamiento de los derechos, creo en las universidades públicas, creo en la ciencia y la tecnología, creo en el desendeudamiento. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los bonadios, con los desafueros me van a hacer arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice”, expresó.

A continuación, comenzó a apuntarle a la gestión de Cambiemos. “Ustedes creen que van a tapar el sol con las manos. Si no hay pan, que haya circo. Al mismo tiempo que sirve para proscribir, sirve para distraer. En mi cuarta declaración indagatoria el dólar estaba a $14,60. Ahora está a $30”.

“Nuestro mérito de nuestro gobierno fue el desendeudamiento. Ustedes en dos años y medio superaron la deuda externa de la dictadura. Dónde están los 100.000 millones de dólares. ¿Dónde están en las universidades? Acaban de volar una docente y un portero por los aires. Dejen de distraer. La historia muestra que pueden encarcelar gente, pero ustedes creen que la Argentina va a ser más gobernable. Tienen que empezar a rever la política”, lanzó.

Por último, se refirió al texto que difundió este martes y los condicionamientos que planteó a los allanamientos de Bonadio. “A los que plantean que puse cuestionamientos. ¿Ustedes escucharon mis escuchas? ¿A ustedes les parece serio las escuchas de una expresidenta? ¿No tengo derecho a mi intimidad?”.

“Si pido a mis colegas que no haya registros fílmicos es porque sé que después van a aparecer en los medios”, continuó.