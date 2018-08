Arroyo apuntó contra los códigos de descuento

(ADN).- Ricardo Arroyo, que hoy estrenó su bloque unipersonal, planteó en plena sesión una cuestión de privilegio (herramienta legislativa) para referirse al control de alcoholemia en Bariloche y la ventilación del caso que calificó como “una campaña de desprestigio” que adjudicó al gobierno. En ese contexto apuntó contra los trolls y un diario de la ciudad andina, y vinculó a sus dueños (que administran una financiera) con el código de descuento que habrían obtenido de la administración provincial.

El legislador de Valle Medio pidió que la Legislatura “tome nota” para “ponerle coto” al asunto de los códigos porque el sistema “fomenta la usura”.

Los códigos de descuento, que a lo largo de la historia rionegrina se han otorgado muy esporádicamente, es una resolución del Ministerio de Economía que permite a empresas (bancarias, financieras) o entidades (fundaciones, clubes) a descontar directamente de la planilla de sueldos préstamos, bonos contribución, créditos o cuotas en general.

Privilegio

Arroyo tomó la palabra y explicó que “la cuestión de privilegio no es una cuestión de fama ni para defenderse de cuestiones personales, para eso hay otros ámbitos, es para exponer situaciones que puedan perjudicar al Parlamento” y se refirió al control de alcoholemia que lo interceptó en Bariloche y legislador se negó a realizar, motivo por el que le quisieron secuestrar el vehículo.

“No voy a hablar del incidente, estoy a derecho” indicó. Pero sí puso en el tapete que “policías de la provincia me violentaron, quisieron sacarme a la fuerza de mi camioneta sin orden judicial”. Por lo que pidió ser “respetuosos de las leyes y las garantías constitucionales”.

“No tuve ni un llamado de un Comisario para ver qué había sucedido” se quejó, “soy un legislador de esta provincia” agregó, para dejar en evidencia el maltrato al que pueden estar sometidos los ciudadanos de a pie y que algún grado de “complicidad” hubo de la fuerza en la filtración de los datos del operativo, que se hicieron virales en las redes.

Pero lejos de quedarse en esa situación, avanzó y apuntó contra el gobierno: “lo que hubo fue una campaña sistemática de desprestigio. Asumo que cometí una infracción, pero recuerdo que estoy a derecho” dijo, y afirmó que la embestida pública fue perpetrada por los trolls (cuentas falsas en Facebook y Twitter) de Weretilneck”.

Además de adjudicarle la viralización al call center del gobierno, apuntó contra “un diario de Bariloche que dijo cualquier verdura”. “Me fijé, y me di cuenta que los dueños son dos hermanos (Wheppi) de Santa Fe que adquirieron otros medios (Noticias de la Costa en Viedma, y ANR en Roca)”. “Y me pregunté por qué invierten acá y no en Chubut, La Pampa o Neuquén?”.

Códigos de descuento

En ese sentido planteó que los dueños de esos medios que desembarcaron hace poco en la Provincia con el visto bueno del gobernador, “tienen los códigos de descuento” y así “tienen cautivos a los empleados rionegrinos. Toman el repago de créditos a través de los recibos de sueldo”, denunció.

“Esta Legislatura alguna vez tendría que ponerle coto a esto, porque legitima la usura” dijo, y planteó que a través de estas herramientas, las financieras “hacen uso y abuso, fundamentalmente en este momento de necesidad económica”.

“Me gustaría que la Legislatura tome nota” remarcó, porque hoy “es tentador conseguir un crédito sin demasiadas condiciones” pero “después hay empleados que cobran 100 pesos”.

Arroyo aclaró: “soy respetuoso de la libertad de expresión, pero no tolero que se usen los medios para atacar y difamar”.

Di Giácomo

El legislador también manifestó que “un Ministro arrojó un mensaje en las redes sociales, habló de sobres y sobrecitos” en referencia a su persona. Y agregó: “me voy a hacer una rinoscopía, para que todos sepan el resultado, y le pediría a todos los Ministros que hagan lo mismo”.

“No me gusta meterme en estos temas que son de índole personal, pero lo que ha ocurrido amerita que yo plantee esta cuestión de privilegio”, justificó.

Y concluyó: “que el ministro (en relación al tuit del titular de la cartera de Gobierno, Luis Di Giácomo) venga a la Cámara y aclare eso de bolsos, sobres y sobrecitos”.