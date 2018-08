Aborto: Lluvia de críticas y reclamos a García Larraburu

(ADN).- Ni bien se conoció el cambio de postura de la senadora Silvina García Larraburu sobre su voto en cuanto al proyecto de legalización de la interrupción de embarazo, hubo un sin fin de críticas en las redes sociales. Pero también reclamos y pedidos de revisión de su postura de referentes políticos y sociales. La más notoria de las expresiones, fue la del colectivo de mujeres del Frente para la Victoria rionegrino.

También hubieron posicionamientos, entre otros, del Partido Socialista, la Izquierda Socialista y Patria Grande.

“Reconsidere su voto”

Las Mujeres del FpV le solicitamos públicamente que reconsidere su voto contrario a la Ley de despenalización del aborto.

Quisiéramos primero expresarle nuestra sorpresa por su inesperado cambio de postura, el cual podría ser decisivo para impedir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por tanto, y respetando sus convicciones, la invitamos a ser parte de la consagración de este derecho humano, básico y fundamental.

Conocido este domingo su cambio de opinión, las mujeres del Frente para la Victoria le solicitamos públicamente que revea su decisión para que, al igual que todos los diputadas/os y senadoras/es, convalide este acto de justicia social, pilar fundamental de nuestro movimiento.

Entendemos que la punición del aborto hoy empuja a las mujeres a la clandestinidad y a la inequidad social, porque las interrupciones de embarazos no deseados seguirán realizándose. Las mujeres de clases medias y altas, disponiendo de los medios, podrán acceder a prestaciones médicas profesionales adecuadas, pero nuestras mujeres más humildes deberán seguir acudiendo a métodos caseros e insalubres, que en un dramático porcentaje les costarán la vida.

La gravedad de la situación es innegable: sólo en julio de este año, ingresaron 20 mujeres de bajos recursos con abortos en curso al Hospital público, Artémides Zatti, en Viedma.

Coincidimos con usted en que el gobierno nacional habilitó la discusión de la Ley para distraer la atención pública de las feroces medidas de ajuste que lleva adelante, pero comprendemos también que es una oportunidad histórica para la consagración de este derecho humano básico y fundamental, que hoy está siendo vulnerado y criminalizado.

Por lo tanto, desde nuestras más profundas convicciones democráticas queremos invitarla a ser parte de este nuevo paradigma, en su condición de representante y referente de un movimiento que históricamente impulsó la ampliación de derechos sociales, tales como el voto femenino, y la leyes de Divorcio Vincular, de matrimonio igualitario, de identidad de género y fertilidad asistida.

Del mismo modo se han expresado nuestras bases a lo largo de décadas de militancia en favor y resguardo de las minorías.

Independientemente del resultado de la votación de este miércoles, las mujeres del Frente Para la Victoria de Río Negro comprendemos que el proceso de discusión del Proyecto significa ya una gran victoria, en términos de avance para el movimiento feminista, y en reconocimiento a los años de lucha de las organizaciones de base popular por una sociedad más justa y solidaria que aún hoy, lamentablemente, padece episodios de violencia y actitudes retrógradas que no se condicen con los tiempos y el ideario que sostenemos.

La mayoría de los países del mundo han reconocido hace tiempo la problemática, y han obrado en consecuencia promoviendo leyes en orden estricto a políticas de salud pública.

Apelamos su decisión, pidiéndole una vez más que, tal como lo hicieron no solo nuestros diputados, sino además integrantes de los distintos bloques políticos en la Cámara Baja, pueda reconsiderar su posición sobre este tema, y reconocer que de lo que se trata aquí es de un derecho humano y esencial, la libertad, el inalienable derecho a elegir, la vida y la Justicia Social.

Carta abierta

Desde el Partido Socialista de Río Negro queremos hacerle llegar nuestra preocupación por el retroceso social que implica su decisión de no votar la ley de interrupción voluntaria de embarazo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Como usted sabe, TODA LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA rionegrina en el Congreso Nacional, sin distinción de pertenencia partidaria ha votado en Diputados y anticipó en senadores el apoyo sin fisuras a esta ley. Por supuesto que usted tiene la libertad de resolver su voto de acuerdo a sus convicciones pero no entendemos este cambio en las mismas.

Usted ha mostrado capacidad y convicciones ante muchos temas de interés social y es una persona con un importante recorrido cultural, social y político que le otorga independencia, pensamiento propio e independencia a la hora de tomar decisiones, al punto que resolvió cambiar de bloque con todos los inconvenientes y las críticas que esto conlleva.

Estos antecedentes suyos, que ponderamos, contrastan con su reciente decisión que pareciera ser el resultado de las presiones de los sectores más retrógrados de la iglesia católica y de las diversas iglesias que pretenden transformar un tema de la sociedad civil en un asunto religioso, postura errada y fuera de todo sustento como lo expresara con total claridad el joven filósofo Darío Sztajnszrajber en su alocución en la Cámara de Diputados.

Hoy hay una oportunidad para avanzar en más derechos y en especial para las mujeres que, como usted no son iguales ante la ley porque la actual penalización solo les cabe a quienes pueden quedar embarazadas y no hay posibilidad biológica que esto suceda con los hombres. Si dejamos pasar esta oportunidad habrá que esperar más tiempo pero sepa estimada Senadora que las cientos de miles de jóvenes mujeres y otros tantos jóvenes varones que hoy tomaron esta bandera no tardarán en ser quienes tomen decisiones en política. Cuando ese tiempo cercano llegue sería importante que este escalón de justicia ya esté superado para que ellas y ellos puedan ir por más derechos, de lo contrario deberán hacer realidad lo que quienes voten en contra hoy dejen como deuda.

A la espera de que reflexione y retorne su original posición la saludamos con el mayor de los afectos.

Repudio

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y desde la Agrupación de mujeres ISADORA, repudiamos el cambio de voto de la senadora Silvina García Larraburu de nuestra provincia de Río Negro e integrante del bloque del FPV. Apenas faltan solo tres días de una votación tan importante para la salud y la vida de las mujeres. Mientras la Senadora justificaba su negativa para apoyar el proyecto, fallecía en el Hospital regional de Santiago del Estero una joven de 22 años y madre de dos hijas como consecuencia de un aborto clandestino. Demostrando lo urgente de esta necesidad y lo drástica que son las condiciones hacia las que la clandestinidad del aborto, empuja a las mujeres.

Lamentablemente el kirchnerismo, con este cambio de postura, se suma y le da mayoría a los sectores más conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica y del gobierno de Cambiemos encabezados por Michetti en el Senado, que obstaculizan que se apruebe la ley que ya cuenta con media sanción en Diputados. Larraburu dijo que la doctrina peronista no es abortista y saludó que en doce años, el kirchnerismo no haya votado una ley de Interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera, dejó claro porqué los senadores K, incluida Cristina Fernández, firmaron el pasado 1/8 las modificaciones del proyecto que viene de Diputados para dilatar la sanción de la ley. Una vez más, le dan la espalda al movimiento de mujeres que se vienen movilizando en todo el país por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Desde hace décadas venimos peleando por este derecho y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está más fuerte que nunca para ganar esta pelea. Llamamos al movimiento de mujeres a seguir en las calles y particularmente a marchar el #8A, a las 17 desde Moreno y Onelli a la Plaza de los Pañuelos. Reclamaremos y haremos vigilia para la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para torcer la voluntad de estas senadoras y senadores de los partidos patronales, aliados a la Iglesia y que están en contra nuestro y del derecho a decidir.

“Exigimos que vote a favor”

Mala Junta- Patria Grande Río Negro exige responsabilidad política a la senadora barilochense Silvina García Larraburu.

Exigimos que vote a favor el proyecto de ley que miles personas estamos pidiendo en las calles e instituciones de todo el país. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, y la vida.

Por eso, porque en nuestro país y en el mundo el aborto es una realidad que mata a las mujeres, porque no somos máquinas de reproducir o incubadoras, porque votar a favor de la legalización es estar a favor de la vida y en contra de la clandestinidad, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por nuestra autonomía.

Pedimos a la Senadora García Larraburu, que reflexione y piense que tiene la responsabilidad de garantizar que todas las mujeres y personas gestantes alcancemos este derecho, que no sólo nos garantiza salir de la clandestinidad y la muerte que esta conlleva, sino que además nos hace libres de elegir sobre nuestros cuerpos.

No queremos más muertes, no queremos más abortos clandestinos.