Viedma será sede del Encuentro Nacional de la Niñez

Más de mil personas pertenecientes a diversas organizaciones y organismos llegarán a Viedma el próximo 9 y 10 de Noviembre, para participar del 3er Encuentro Nacional de Niñez. Provendrán de varias ciudades argentinas y países de Latinoamérica, invitados entre otras entidades por la Asociación Trabajadores del Estado, integrante del Foro por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

“Queremos instalar una agenda alternativa, cuya premisa hace hincapié en que no es caro abordar la situación de pobreza en la Argentina. Lo caro es mantener a los ricos”, señaló Rodolfo Aguirre, Coordinador del Foro por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, durante la conferencia de prensa realizada hace instantes en el Concejo Deliberante de Viedma.

“Hay que entender, que el Estado tiene capacidad de capturar rentas extraordinarias para garantizar los derechos humanos fundamentales”, añadió.

Por su parte, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, manifestó que el 3er Encuentro Nacional de la Niñez “será sin duda el evento más importante del año en la agenda social, política y cultural de nuestra provincia, que se complace en organizar esta actividad por primera vez en su historia”.

“Servirá para debatir las problemáticas estructurales y de coyuntura de nuestros niños y niñas, pero también para generar políticas activas que nos permitan transformar un contexto económico excluyente”, agregó el dirigente.

El Encuentro también abordará el presente y futuro del Trabajo, la necesidad de preservar los bienes comunes, la cuestión migratoria y el rechazo al planteo de medidas punitivas representadas por la denominada “doctrina Chocobar”.

“Estamos empezando a organizar un trabajo para preservar la situación de la familia y la comunidad. La gente cuida el lugar donde vive; no quiere ser empujada a los grandes conurbanos para que una multinacional se quede con la riqueza del suelo y el agua”, advirtió Sergio Val, Vicepresidente de la Fundación Che Pibe, otra de las entidades convocantes junto a Niñez Territorio, ATE y la CTA Autónoma.

“Los pibes con los que trabajamos en la fundación no quieren volver a las villas. Les representa un camino oscuro y violento. Como decía Morlachetti, la infancia es el destino. Y no tenemos destino, si no devolvemos la infancia a los pibes”, recordó Val.

Durante la conferencia de prensa estuvo presente Leticia Lapalma, en representación de los trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia e Infancia de Río Negro y dirigente del Consejo Directivo Provincial de ATE.

Algunos de los ejes más importantes desarrollados en los encuentros precedentes en la ciudad de La Plata y Rosario, fueron la necesidad de federalizar las luchas en relación a algunas problemáticas, sin desconocer las diferencias y necesidades territoriales, partiendo de un diagnóstico común que denuncia la infantilización de la pobreza y la criminalización de la niñez a edades cada vez más tempranas.

El parto respetado, las nuevas experiencias educativas, la nutrición, las situaciones de adicciones, la mediatización de la infancia y el derecho a procedimientos justos en el ámbito de la justicia penal juvenil son otros temas sobre los que reflexiona y actúa el Foro por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.