“Tenemos que tener una propuesta nuestra, de Cambiemos”

(ADN).- La legisladora Daniela Agostino fijó su posición sobre la política de alianzas del macrismo en Río Negro. Admitió que hay diferentes visiones, pero indicó que prefiere una propuesta de identidad e impronta auténtica de Cambiemos, en consonancia con el proyecto del gobierno nacional. Así, desechó un acuerdo con Juntos. Dijo que hay “prejuicios” con Macri y que aún no es tiempo de definir candidaturas a gobernador.

“Hay distintas opiniones” advirtió Agostino en diálogo con radio La Puntual, pero indicó “mi criterio es fortalecer Cambiemos, hacer las propuestas correspondientes al proyecto político para llegar al gobierno” de Río Negro en 2019. En consecuencia, analizó que “no hay que ir con Juntos”, sino que “tenemos que tener una propuesta clara, nuestra, de Cambiemos”. “Tenemos mucha gente capacitada para ocupar espacios”, agregó.

La legisladora del bloque ARI-Cambiemos, respondió sobre quién debe encarnar la candidatura a gobernador del macrimo: “no es momento de imponer nombres, ni lanzar candidaturas”, afirmó. Y evidenció que “en esta provincia no tenemos ni idea de cuándo van a ser las elecciones”.

El llamado es un atributo que tiene el gobernador, “por lo que es difícil saber si estamos tarde o no con los tiempos electorales y la consolidación de candidatos”, subrayó. “No hay certezas” se quejó, y arriesgó: “ellos tampoco lo tienen claro. Están diagnosticando”.

Sobre el balotaje, Agostino dijo que “es una buena herramienta”, pero advirtió que “si para eso hay que forzar nuestra ley electoral o la Constitución, es otra cosa”.

En otro tramo del reportaje, admitió que tiene diferencias con algunas políticas de la Casa Rosada: “no me quedo callada cuando algo no me gusta”. “Lo peor que puede tener un gobierno es un conjunto de alcahuetes, ya lo vivimos en el pasado” añadió aludiendo al kirchnerismo.

Y aseguró: “hay un prejuicio sobre el gobierno de Macri. Este gobierno fue el que impulsó el debate por la interrupción legal del embarazo, promovió la ley del cannabis medicinal y dispuso el Presupuesto más importante de la historia en el plano social”.