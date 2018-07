Sorpresa en el PJ. De la Sota se reunió con Máximo Kirchner

(ADN).- El ex gobernador de Córdoba Juan Manuel De la Sota, se reunió con el diputado nacional Máximo Kirchner. El dato lo reveló el diario La Voz del Interior hace dos días y desató un vendaval político en su provincia, ya que el actual mandatario, Juan Schiaretti, es un anti kirchnerista.

De la Sota comienza a dar pasos hacia su carrera a la presidencia, al menos va a plantear su candidatura.

La intención del ex gobernador habría sido dialogar con Cristina Fernández. Pero la expresidenta prefiere la prudencia en este momento y lo derivó a hablar con su hijo, el arquitecto del armado del su espacio político: Unidad Ciudadana.

El dato también llamó la atención en el PJ nacional. Pero no fue el único mensaje que alteró a los popes justicialistas: el senador Miguel Pichetto no descartó -en una entrevista con el diario Río Negro- resolver las diferencias en elecciones primarias, con ciertas condiciones políticas.

El encuentro se realizó en el departamento de De la Sota, en el barrio porteño de Palermo. Fueron testigos de la charla Natalia de la Sota y la exsenadora Haidé Giri.

Trascendió que hubo dos coincidencias: fuertes críticas al gobierno nacional y que el único camino para derrotar a Cambiemos es que haya una única boleta peronista en 2019.

Hay otro dato que se confirmó y que fue producto de este encuentro. A fines de agosto, se realizará en la ciudad de Córdoba una reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, con quien De la Sota también se reunió.

El ex gobernador se mostrará en ese encuentro, del cual es uno de sus impulsores.

De la Sota sigue siendo crítico del kirchnerismo, pero está convencido de que el único modo de derrotar a Macri es con un PJ unido, que incluya a Cristina.

El ex gobernador cree que Cristina Fernández no será candidata en 2019.

De allí sus contactos con el espacio cristinista, donde hay anotados dos aspirantes presidenciales: Agustín Rossi y Felipe Solá.

El ex gobernador bonaerense coincide con De la Sota. Cristina no será candidata, y sin ella no se puede derrotar a Cambiemos.