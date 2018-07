Castello: rechazo al crédito en dólares en Valcheta

(ADN).- El concejal de Valcheta Diego Milipil (FPV) salió a desmentir al intendente Yamil Direne, quien la semana pasada aseguró que el Concejo debatiría la posibilidad de tomar el crédito en dólares que ofrece el gobierno pronvicial a través del Plan Castello.

“Me veo en la obligación de desmentir públicamente las afirmaciones que hace el intendente” además de comunicar “que hasta la fecha no ha ingresado ningún proyecto relacionado al endeudamiento”, expresó el concejal. Y agregó: “Quiero hacerles saber a todos los vecinos que esos proyectos no se resuelven en horas, que deben necesariamente tener un análisis no solo económico si no también social y político, donde hay que ser responsable, sí, pero con la realidad”.

Milipil manifestó: “Yo quiero preguntarle a cualquier vecino de este pueblo si sacarían uncrédito con intereses en dólares con valores de la moneda norteamericana que no sabemos a cuanto va a costar mañana o la semana que viene.

Se arriesgaría algún vecino a pedirlo? teniendo en cuenta que la economía viene de mal en peor que por culpa de los aumentos del dolar la inflación se come al salario? con una realidad muy cruda e insostenible como la que vivimos hoy?”.

“Como concejal quiero manifestar públicamente mi descontento de cómo se viene llevando adelante este tipo de operaciones en donde primero nos enteramos por los medios de comunicación de algunas cuestiones que debemos desmentir”.

La frase de Milipil es porque Direne, la semana pasada, adelantó la idea de enviar al Concejo el proyecto para debatir el crédito del Castello. Lo hizo en diálogo con radio La Puntual, y sus declaraciones fueron replicadas en esta agencia.