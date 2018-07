Camioneros levantó el paro pero siguen los despidos

(ADN).- “Conseguimos el dinero para los muchachos y algunas indemnizaciones, destrabamos la situación”. Así lo dijo ayer el secretario general del gremio camionero, Rubén Belich, una vez finalizada la reunión en Cipolletti para destrabar el conflicto en Catriel por los despidos en la empresa petrolera Vista Oil.

El encuentro se extendió por más de 5 horas entre los empresarios, el gremio y los secretarios de Trabajo y Energía, Lucas Pica y Sebastián Caldeiro. Las indemnizaciones sirvieron para calmar las aguas, pero no por ahora los puestos de trabajo no se recuperarán.

El conflicto había llegado a su punto límite a la mañana, cuando los manifestantes que se encontraban en el sector de la rotonda de acceso sur a la ciudad de Catriel y prendieron fuego un camión de la empresa Gabino Correa, y amenazaban con quemar otro rodado cada tres horas si no se llegaba a un acuerdo.

Belich, en diálogo con “Radio Alas”, indicó: “fue muy delicada y muy tensa, por lo menos llevamos algo para los muchachos que no cobraron, sigue la negociación hasta fin de mes, tienen 20 días para acomodar las indemnizaciones”. Y agregó que “9 indemnizaciones nos llevamos, nos faltan 20 más y después los sueldos de este mes”.

El dirigente subrayó que “no nos podemos arriesgar, Vista no tiene fuentes de trabajo y si esto no se destrababa seguíamos en la misma. La empresa no dio ninguna esperanza, así que nos jugamos por las indemnizaciones, es un paso, después veremos las fuentes de trabajo” adelantó.

“Esto tiene que ser rápido, para el lunes se citó a Pampa Energía a Vista Oil para que se hagan responsables de las indemnizaciones”, manifestó.

“Conseguimos ese dinero para destrabar el pago de los muchachos, lo que necesita Correa es plazo y trabajo, que le habiliten los camiones de vuelta y los metan a trabajar”. “La medida de fuerza se levanta”, concluyó.

Anoche, pasadas las 21.30 se realizaba en el acceso a Catriel, la asamblea para determinar el levantamiento de las medidas.