La Secretaría General hace gala de la entrega de aportes a entidades y clubes, una potestad que logró a partir de una enmienda de un decreto gubernamental qué limitó ese tipo de erogaciones al resto de los organismos del Estado en función de controlar el gasto público y achicar el déficit.

El problema es que publicó la entrega a una persona que lidera un equipo de fútbol femenino para que, entre otras cosas, logre su personería jurídica.

No hay conflicto con que el Estado acompañe este tipo de organizaciones, el tema es que no puede (no se lo permite la normativa) entregar fondos públicos a personas. Tampoco a entidades que no tengan la personaría.

A pesar de la buena intención, habrá que ver cómo se rinde ese aporte, dicen en los pasillos de la Casa de Gobierno, quienes tienen diferencias con la conducción de la Secretaría.