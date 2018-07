Ajuste: Weretilneck pidió que el “esfuerzo sea parejo”

(ADN).- Alberto Weretilneck volvió a mostrar una de sus preferidas facetas en un reportaje de Analía Argento, que publicó Infobae. Contradictorio. Luego de recientes declaraciones de apoyo al gobierno nacional, incluso al propio presidente Macri en Bariloche, ahora envió un mensaje con dosis de cuestionamientos, a la vez que destacó que “le parece una muy buena noticia” la candidatura a presidente de Miguel Pichetto.

Ahora el gobernador sostiene que es irritante que el campo pida que se eliminen las retenciones y pidió que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal compartan los esfuerzos como el resto de los gobernadores. También cargó contra los subsidios de gas y electricidad a Capital y el Conurbano, por el subsidio al transporte…

No fue menos sorpresivo cuando se le preguntó si Río Negro va a acompañar los planteos de Nación para el equilibrio fiscal tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y respondió: “No, no, estamos en plena discusión”.

Ante la repregunta: ¿No está de acuerdo con la reducción del déficit?, el gobernador Weretilneck señaló:

“No está terminada la discusión, estamos negociando. No hay un borrador final ni un esquema final en el cual uno pueda decir que sí o que no. Vamos avanzando en las charlas. La idea es que el país evite entrar en una crisis de la que no pueda salir que perjudique a todos los argentinos y nos perjudique a todas las provincias. Por lo tanto la predisposición de encontrar salidas acordadas y negociadas siempre, siempre va a estar”.

De igual manera sobre el tema de la baja del plus por zona a las asignaciones familiares del Norte y la Patagonia. declaró que “Va a formar parte de los temas que como provincia vamos a plantear en la mesa de discusión. Recién estamos empezando con todos los temas: Fonid (Fondo nacional de incentivo), transporte, asignaciones familiares, jubilaciones, gas, fondo sojero; la reducción del déficit fiscal nacional se va a dar en el marco de la discusión de 8 o 10 temas”.

“¿Pero el decreto ya está firmado…? le señaló la periodista y respondió “Sí, está bien, pero lo veremos en el momento en que tengamos que hacerlo, en la discusión. Vamos a plantear cuáles son las cosas que nos parecen razonables y entendibles y cuáles son las cosas que no son del todo razonables y atendibles. Aparte queremos que el esfuerzo sea justo, que no pague únicamente la Patagonia por ser productora de gas y petróleo sino también todos aquellos que reciben subsidios del Estado nacional… que el esfuerzo sea parejo para todos los argentinos”.

“¿Pero va a pedir que se dé marcha atrás con la baja en las asignaciones familiares?, fue la repregunta.

“Está dentro de la mesa de discusión”, la respuesta.

Por otra parte, el gobernador reconoció que hay desempleo en el comercio mediano y pequeño, en la micro pyme. “Bariloche está al cien por cien. Lo que produce Vaca Muerta repercute en el Alto Valle. Y Río Negro es provincia exportadora, por lo cual hay mucha salida de productos. Pero obviamente a aquellos sectores más cerca de la pobreza esta situación los golpea más, sobre todo por la inflación”,señaló.

Destacó que en Vaca Muerta se está produciendo muchísimo gas y mucho petróleo. “Es una realidad pero falta bajar los costos para producir más y ser mucho más competitivos. Con un barril a 70 dólares es sumamente redituable. Se trata de incorporar tecnología para tener mejores resultados. Falta llegar al tope de su rendimiento pero está muy avanzado”, agregó.

Consultado sobre lo que hay que hacer con la fruticultura, Weretilmneck enfatizó que “hay que bajar costos y ser más competitivos, no ajustando por el trabajo sino por la productividad, modernizar. Hace falta mucha inversión. Hoy es el momento ideal, con el dólar que tenemos es el momento ideal. El tema es que la inflación no deteriore las ventajas que nos ha dado la devaluación. Si la inflación se mantuviera en términos razonables y aparte de eso el tipo de cambio se mantiene alrededor de los 28 pesos, estamos en muy buena posición de vender”.