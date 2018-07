Acuerdo con el FMI: “el mayor esfuerzo debe ser de Nación”

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck indicó que “es realmente injusto” pedirle a las provincias un esfuerzo supremo para reducir el déficit fiscal y aseguró que “el esfuerzo mayor de esto tiene que ser tomado por Nación”. De esta manera rechazó el ajuste que se pretende a las provincias, aunque admitió que aún no hay información oficial sobre el plan que el gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional.

“Las provincias generamos el 0,3% del déficit fiscal nacional” dijo Weretilneck en contacto con la prensa en Bariloche y explicó que “si incluimos a la Provincia de Buenos Aires, es el 0,4%. Es decir, nada. Ni siquiera llegamos al 1%. Con lo cual, pedirles a las provincias argentinas que resuelvan el déficit fiscal, es realmente injusto”, planteó.

Así, el gobernador volvió a marcar diferencias políticas e institucionales con la Casa Rosada.

Sin embargo fue cauto, ya que ése es el eje discursivo que maneja un sector de la oposición -en el que se inscribe últimamente-, y aseguró que “todavía no tenemos ni comentarios de lo que afectaría la reducción del déficit fiscal a la Provincia de Río Negro. Hoy no lo tenemos, por eso no tenemos opinión concluyente”.

De todos modos, pasó un aviso: “somos las Provincias las que en definitiva sostenemos el funcionamiento del país, porque la educación, la seguridad, la salud, son todas acciones que llevamos adelante todas las provincias argentinas. Entonces veremos de qué se trata y veremos cuál es el planteo que tiene que haber, porque creo que pretender reducir déficit fiscal público nacional en partes iguales con las provincias no es aceptable”.

Weretilneck explicó que las provincias “tampoco tendríamos manera de ahorrar” los 150 mil millones de pesos, inicialmente exigidos por Nación. “Reducir esa cifra significa abandonar la salud, la educación y la seguridad. Por lo menos en el caso nuestro no lo vamos a hacer, aspiramos a que se entienda nuestra posición”, señaló.

“Todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para reducirlo (al déficit fiscal). Nosotros vamos a aceptar el diálogo y vamos a tener propuestas y vamos a hacer llegar nuestro punto de vista, pero el esfuerzo mayor de esto tiene que ser tomado por Nación”, concluyó.