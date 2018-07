Aborto: “Que los obispos se ocupen de los pedófilos”

(ADN).- La legisladora rionegrina Marta Milesi salió a cuestionar duramente la posición de la Iglesia Católica Argentina en contra de la legalización de la interrupción del embarazo. Ayer, el Obispo de Tucumán aseguró que “el aborto es muerte”. “Son declaraciones esperables” dijo, y recordó que siempre “han puesto trabas en todas las cuestiones que tengan que ver con la sexualidad de las mujeres”.

En el Tedeum del 9 de Julio, el arzobispo tucumano Carlos Sánchez pronunció una dura crítica contra el avance legislativo y dijo: “El aborto es muerte”. “Hoy decimos que vale toda vida. Decimos que todo hombre es importante, que no hay sobrantes en la Argentina. Que la dignidad de todo ser humano ha de ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural”, remarcó.

Milesi, creadora de la ley de aborto no punible en Río Negro, indicó que esas declaraciones eran esperables, ya que “han puesto trabas en todas las cuestiones que tengan que ver con la sexualidad de las mujeres, los mismos que hoy están diciendo que es importante la prevención son los mismos que se oponen a la prevención. No está mal que ellos tengan este pensamiento, uno respeta el pensamiento de las diferentes religiones, ya sea de la católica o de los pastores. Lo único que uno no puede aceptar, en un Estado laico, es que nos quieran imponer este modelo hegemónico”.

En diálogo con Radio Noticias, la legisladora de Juntos Somos Río Negro cuestionó: “Uno no puede aceptar que nos digan que quienes estamos a favor de la despenalización y de la legalización estamos con la muerte, porque en realidad ¿qué es pro vida? No sé qué es pro vida, porque todos estamos a favor de la vida”.

Milesi aclaró en ese sentido que “hay un gran desconocimiento, entonces uno tiene que ser muy respetuoso de la ciencia y en nombre de la ciencia dicen cualquier cosa”, y apuntó contra el poder de la iglesia: “Que los obispos se ocupen de los pedófilos”, en referencia a los casos de violaciones de curas.

Y recordó que cuando era diputada nacional y se trataba la Ley de Educación Sexual y Reproductiva los mismos de las banderas de salvemos las dos vidas “nos tiraban preservativos desde arriba y nos gritaban aborteras, porque estábamos a favor de la prevención”. Y enfatizó: “La sociedad argentina es hipócrita, pero yo veo las cuestiones positivas, porque lo que está llevando adelante esto no es la política, son los grandes colectivos de mujeres y de jóvenes, son nuestros hijos y nuestros nietos los que están hablando del tema”.