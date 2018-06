Weretilneck y Pichetto acompañaron “malas leyes”

(ADN).- El diputado nacional, Axel Kicillof, criticó el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que tendrá un fuerte impacto en las economías provinciales. Y apuntó contra los dirigentes (del peronismo federal y el frente renovador) que no dieron quórum para tratar el tema en el Congreso. Además, puso el foco en el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto por avalar políticas que perjudican a la industria, las pymes, los jubilados y trabajadores.

En diálogo con radio La Puntual, el ex ministro de Economía aseguró que “el caso del FMI es una mala noticia”. “El gobierno llega al acuerdo como un salvavidas porque se le acabó el crédito del sector privado” explicó, y recordó que el presidente “Macri agarró un gobierno desendeudado y lo endeudó lo más que pudo. Y eso requiere dinero para pagar los vencimientos de deuda. El FMI nos da dólares para que ingresen de un lado y salgan hacia otro”, se quejó.

Kicillof puntualizó: “me tiene podrido el gobierno con las operaciones de prensa con los grandes medios” porque “vende” este acuerdo como productivo cuando “tiene 15 puntos de ajuste fiscal que entre otras cosas impone un ‘equilibrio’ en las jubilaciones con los ingresos (es decir, bajarlas) y que no habrá un peso más para las provincias”.

“Son malísimas noticias para las provincias” ratificó, y advirtió que “se le ha entregado un poder inmenso al Fondo por el mal manejo de Macri”.

Sobre la novedad de Argentina emergente, Kicillof consideró que “es un tema etéreo, bastante alejado de la gente”.

“La calificación lo que hace es decirle a los inversionistas del exterior que inviertan que se pueden llevar el dinero cuando quieran” explicó, y subrayó que “nada tiene que ver con la industria, no se va a abrir una fábrica ni se va a generar ningún empleo”. “Este es un tema muy técnico. Solo el gobierno de Macri puede hacer de esto una noticia de tapa”, indicó.

Pero el diputado avanzó: “este es un mal plan, mal aplicado. El plan económico es pésimo”.

En ese sentido puso de manifiesto que “hoy tenemos peras y manzanas importados en todos los supermercados del país”. Este es un proyecto de apertura, un programa importador y de especulación financiera” aseveró.

Kicillof explicó que “la tasa de interés alta complica a las pymes y a la gente financiarse” y “si hay baja de jubilaciones y salarios, nadie puede comprar”. Además, “hay un proceso de ajuste en las provincias”.

“Macri tiene peor equipo de los últimos 100 años. Vinieron a devaluar la moneda y en el medio pierden 20 millones de dólares” apuntó. “Por eso está muy bien lo que está haciendo Martín Doñate en denunciar esta pérdida en la justicia”.

El ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, admitió que “había ajustes para hacer” al programa económico, “pero este gobierno las empeoró”. Dijo que “hoy hay más inflación y gasto fiscal”. Y diferenció en que “la inflación en nuestro gobierno la generaba el consumo y el aumento de salarios. Acá la genera el aumento de impuestos y la devaluación”.

Kicillof criticó: “aplican un modelo clásico neoliberal, viejo, antiguo, que ya lo aplicó (el ex ministro de la dictadura cívico-militar) Martínez de Hoz en la Argentina”. “Tasa alta, apertura de importaciones, reducción de salarios, ajuste fiscal… son (Domingo) Cavallo y Martínez de Hoz”, comparó.

Pero dijo que desde el gobierno nacional “trabajaron muy bien el discurso”. Y arremetió: “no había una situación de crisis. Hoy hay una situación de crisis”. “Nos decían que íbamos a ser Venezuela… imposible. Hubo una campaña comunicacional para aplicar las medidas que aplicaron. Y se ve, a la gente le va mucho peor. Esta realidad nada tiene que ver con lo que era Argentina”, aseguró.

Pichetto y Weretilneck

Consultado por las formas políticas del senador Miguel Pichetto -espada kirchnerista en el Congreso- y el gobernador Alberto Weretilneck -adherente al gobierno de CFK- en cuanto al respaldo a los proyectos del gobierno nacional, dijo que “cada dirigente político puede elegir el posicionamiento que quiera. Yo no puedo juzgar si está bien o mal lo que se dice”, “pero sí los resultados” advirtió.

“Este gobierno tiene un mal plan económico. Nosotros votamos casi todas las leyes en contra porque son malas. Yo preguntaría, más allá del discurso de la gobernabilidad, qué beneficios tiene para la Argentina y la gente votar leyes malas”.

“Yo estoy de acuerdo con que la oposición no puede ser despiadada ni poco democrática, pero votar leyes que perjudican a la industria, las pymes, las provincias, los trabajadores, los jubilados…” enumeró. Y dijo: “seguramente fue bajo presión, lo conozco a Macri, trabaja así. Pero que lo denuncien”, exhortó.

Unidad

Sobre la unidad del peronismo planteó: “cada argentino tiene que juzgar a sus dirigentes. Nosotros tenemos en claro nuestra orientación” indicó, y comenzó a perfilar la idea que no todo es lo mismo en política ni que la sumatoria de dirigentes garantiza un buen gobierno.

“Tenemos que intentar que Macri no ceda nuestra soberanía”, aseguró Kicillof. Por eso, “más allá de las listas electorales, la unidad tiene que ver con qué programa de gobierno pretendemos para 2019. No podemos ir a la unidad con quienes creen que ir al Fondo esta bien” planteó en relación a que los diputados del Peronismo Federal y del Frente Renovador no dieron quórum -junto a Cambiemos- para tratar en el Congreso el acuerdo con el FMI.

“Pero que no se preocupen” aseguró, “que no los vamos a ir a buscar”. “Tenemos que pensar en representar a ese 80% de argentinos que cree que no está bien ir al Fondo”, concluyó.