UnTER adhirió al paro nacional. El lunes no hay clases

(ADN).- El gremio docente rionegrino adhirió al paro nacional convocado por la CGT. Lo hace como sindicato de base de la CTA de los Trabajadores. La medida será el próximo lunes y en las escuelas públicas no habrá clases. La encargada de confirmar la jornada de lucha fue la secretaria General, Patricia Cetera.

“Celebramos esta medida de paro nacional para demostrar al gobierno del presidente Macri que el desembarco nuevamente del FMI lo único que va a hacer es conducir a la pobreza de quienes hemos llevado adelante ésta grandiosa Argentina”, expresó en conferencia de prensa la dirigente.

Al paro se adherirán las dos CTA (que en Río Negro incluyen a UnTER, SITRAJUR y ATE) y a la CGT (UPCN, Camioneros, y Bancarios entre otros) por lo que se presupone que se sentirá en toda la provincia.

“Es el momento para demostrar que el ajuste no tiene que pasar por los trabajadores y las trabajadoras, que esta fiesta en la que se ha embarcado el gobierno del presidente Macri ha generado el achique sobre quienes sostienen el país, tenemos que hacerles saber que no la tenemos por qué pagar nosotros”, expresó Cetera.

Y agregó: “Esta despótica actitud que tiene el gobierno con los fondos de garantías de sustentabilidad nos está llevando, como una de las once provincias transferidas, que no tenemos Caja propia, y a nuestro régimen especial docente a la debacle absoluta. Perder la Caja solidaria, el sostén del sueldo de las actuales y futuras jubilaciones llevará a la destrucción del régimen solidario”.

La dirigente aseguró que “hablar de los tarifazos y encontrarnos con que, desde el gobierno, han dicho que no son tarifazos y también desde el Congreso, a algunos que están allí por representación del pueblo en las Cámaras baja y alta, decir que el costo lo tiene que seguir pagando el pueblo, hay que hacerlo saber. El lunes el paro tiene que ser más que contundente, decimos no a los tarifazos, no al desembarco del Fondo, estamos diciendo que necesitamos la paritaria nacional docente, ratificándola a través de lo que ha hecho CTERA a nivel nacional. La reapertura de la nuestra en forma inmediata y por supuesto el adelantamiento de los tramos”.

“Estamos haciendo un análisis, a este mes de una inflación que estaría superando el 30%. Una canasta básica alimentaria que superó el 4,8 en mayo. Con esta realidad la contundencia de la medida de acción, el lunes debe ser de un 100%, la reacción, la decisión la tenemos nosotros quienes estamos en cada uno de los sindicatos quienes componemos la defensa del derecho de los trabajadores y las trabajadoras”, concluyó·