“Tenemos fuertes disidencias con el rumbo de la economía”

(ADN).- La ministra de Turismo, Arabela Carreras, planteó diferencias políticas de Juntos con el gobierno nacional, aunque indicó que “hay coincidencias” en temas de gestión. Pero pidió postergar ese debate y el de las candidaturas para otro tiempo. “Aún no hay clima electoral”, “la gente no sabe cómo va a ser su economía el mes que viene”, dijo.

Carreras, en diálogo con radio La Puntual, repasó el escenario político interno del oficialismo y manifestó: “veo el proceso como saludable, más lento que lo algunos esperarían, pero el contexto económico hace que la cotidianeidad pase por otro lado”.

En ese sentido agregó: “no siento aún un clima pre electoral”. La Ministra advirtió que “la gente no sabe cómo va a estar su economía el mes que viene”, por eso, “es difícil en ese contexto ofrecer soluciones estructurales y miradas a mediano y largo plazo, que es lo que implica una campaña”. En consecuencia, aseveró, “hemos postergado la discusión”.

También dejó en stand by sus aspiraciones personales, que “hoy tienen que ver con lograr éxitos en las temporadas, porque la presencia de turistas hace que algunos rionegrinos puedan vivir mejor”. “En este momento no estoy pensado en mi proyección, y eso nos pasa a muchos”, ratificó.

De todos modos, dijo que “muchos compañeros han propuesto su figura y me parece fantástico y saludable y tenemos que tener candidatos que quieran sumir ese compromiso, pero no es el momento ahora” planteó en línea con lo que viene diciendo el gobernador Alberto Weretilneck.

Carreras reconoció tensiones internas en el oficialismo ya que “el recambio y los nuevos escenarios electorales siempre generan ciertas discusiones”, pero las desdramatizó asegurando que “la unanimidades siempre se dieron en regímenes totalitarios”, subrayando que en democracia son normales las disidencias y diferencias de opiniones en los espacios políticos.

La Ministra perfiló a quien debería ser candidato de Juntos: “es salude que la figura que nos represente no tenga que ver con las aspiraciones personales, y sí represente una mirada de conjunto, de lo colectivo, porque Juntos Somos Río Negro ha logrado hacer una propuesta de conjunto”. “Creo que por allí pasaría la mirada sobre quien debería ser el candidato o la candidata, alguien que pueda expresar al conjunto y que pueda conducir a todos los que tenemos deseos de seguir sirviendo al rionegrinos”.

Carras descartó una alianza con Cambiemos. “Nosotros hemos plateado que no queremos ir en alianzas” ratificó, y ponderó que “el gobierno nacional, como los hizo Weretilneck en Río Negro, le dio una centralidad al turismo como fuente de recursos, y en eso tenemos una coincidencia”. Pero enfatizó: “tenemos fuertes disidencias, como el rumbo de la economía y en ciertas decisiones que ha tomado”.

Al ser consultada sobre la falta de crítica aguda de la provincia a nación, justificó: “si uno esté en la gestión debe priorizar la moderación, y tener en cuenta el control de daño que a veces, expresar así alegremente lo que uno piensa, puede producir en la región y en la economía de la provincia”.

Y abundó: “si uno tiene que dialogar, lo hace, porque la prioridad está puesta en los rionegrinos. Y eso hace que uno tenga que omitir ciertas opiniones, pero eso no quiere decir que no las tengamos y eso no significa que de cara a un escenario electoral no prioricemos estas convicciones frente a la diálogo que hemos tenido en la gestión”.

Sobre las declaraciones del vicegobernador, Pedro Pesatti, que últimamente ha marcado muchas diferencias con el macrismo, indicó: “también es cierto que necesitamos dar debates. Si él considera que deben ser planteados ahora, está bien. A veces un sector lo siente vigente, y otro sector, en el que me encuentro, que no”.