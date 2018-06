Solidaridad con Marigo ante denuncia de Weretilneck

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck denunció -en diciembre pasado- al juez de Bariloche Rubén Marigo por sus declaraciones contrarias a la intervención de las fuerzas federales en el desalojo de los mapuches asentados en Villa Mascardi, donde murió el joven Rafael Nahuel. El auditor del Poder Judicial dio curso al pedido de sanciones y ahora el Consejo de la Magistratura analiza el caso. Este combo del oficialismo mereció el repudio de organismos de derechos humanos, magistrados y demás organizaciones, a la vez que el abogado barilochense recibió distintas muestras de solidaridad y apoyo

Madres de Plaza de Mayo-Red por la Identidad de los Lagos del Sur apoyó a la intervención asumida por Marigo tras el conflicto desencadenado el pasado 25 de noviembre en el lago Mascardi y lamenta profundamente que el Gobernador como y el Auditor del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, “confundan la defensa de los Derechos Humanos con actos de política partidaria”.

“Quien ejerce el Derecho como actividad profesional no puede soslayar la observancia de las normas constitucionales que instalan a los Derechos Humanos en la cúspide de la pirámide legislativa (art 75 inc 22 CN). La defensa de tales derechos cuando son vulnerados debe constituirse en la única ideología y el objetivo principal de todos los jueces y funcionarios judiciales. Es por ello que la actitud del Dr. Marigo tiene que servir de ejemplo para quienes se amparan en la función judicial como un escudo del no compromiso. Una Justicia que preserve el respeto íntegro de los Derechos Humanos y garantice que cada uno de sus miembros vele por ello es la única posible en un Estado de Derecho”, señala la declaración de la Red por la Identidad de los Lagos del Sur.

Silvia Horne

La diputada nacional Silvia Horne, también se manifestó e indicó que el gobernador Alberto Weretilneck quiere acallar las voces de los ciudadanos y organismos que protegen los Derechos Humanos, a la vez que elevó una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, que evalúa la conducta de Rubén Marigo Rubén, Presidente de la APDH, ante la denuncia del mandatario provincial.

Horne dijo que este procedimiento de Weretilneck constituye una vulneración de la libertad de expresión y un intento de disciplinamiento de los jueces, contrariando los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Magdalena Odarda

La Senadora nacional Magdalena Odarda (Partido RIO), destacó por su parte la actuación del juez junto con el obispado y otras organizaciones, que intervinieron para evitar nuevas represiones en la zona de Villa Mascardi e indicó que a a partir de las declaraciones en los medios, donde Marigo se refirió al retroceso en las conquistas sociales, fue cuestionado por una supuesta imparcialidad.

Expresó la legisladora que “así como los jueces tienen algunas obligaciones determinadas por la constitución provincial, en la misma Carta Magna se encuentran las garantías a la libertad de expresión. En el contexto vivido a fines del año pasado, fue indispensable la mediación de funcionarios y organizaciones sociales para evitar más violencia. Intentar coaccionar con críticas a un miembro del Poder Judicial se contrapone a la independencia de poderes –indispensable para la democracia- a que hace referencia nuestra constitución republicana.”