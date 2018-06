Por oposición a Pesatti, ahora Weretilneck asume la crisis

(ADN).- En el afán de contradecir a su vice y complicarle su postulación de Juntos, Alberto Weretilneck admitió que en el país -y en consecuencia en Río Negro- hay una fuerte crisis económica y que la gente está pendiente de eso, del acuerdo con el FMI y el tarifazo.

El gobernador no solo no es proclive a admitir turbulencias (aseguran en Gobierno que no promueve declaraciones de emergencia porque es reconocer una debilidad) propias ni ajenas que puedan complicar el escenario de calma que siempre pretende transmitir, sino que hay algunas que las disimula con justificaciones.

En ese derrotero se pueden encontrar declaraciones a favor del aumento del dólar, avales al acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, o minimizar el incremento de tarifas al punto de no generar ni una declaración en contra de la medida del gobierno nacional que perjudica a la industria, el comercio, las pyme y los ciudadanos rionegrinos.

Pero como explican los psicólogos, todo lo que hoy es puede dejar de serlo, sobre todo cuando en el universo de los relatos políticos existen vericuetos para acomodar los hechos a la realidad que se quiere imponer.

Weretilneck puso un límite a Pedro Pesatti quien pidió celeridad para determinar las candidaturas en JSRN y evaluó que de los contrario se corre el riesgo de ingresar en un estado de anarquía interna. “La crisis, las dificultades en la economía, el impacto del FMI y la atención de la gente está en las tarifas, y no en quién va a ser el candidato” desautorizó.

“Tenemos todo el tiempo y no es momento para hablar de las candidaturas”, sentenció Weretilneck. Al mandatario le asiste la razón en el punto que los oficialismos tienen más tiempo y margen de acción que las oposiciones, que suelen ir más apresurados en las definiciones.

Sin embargo, no es ésta la lectura que el oficialismo le está dando al entredicho, por el contrario, ven que la tensión aumenta. Para colmo, se multiplican los rumores del apoyo de Weretilneck a su ministro de Salud, Fabián Zgaib, para que sea candidato de JSRN.