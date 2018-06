Otro cambio cosmético

Marcos Peña es el responsable del gradualismo, junto a Mauricio Macri. Pero el Presidente tiene mandato hasta 2019, y Marcos Peña se encuentra a tiro de decreto. Sin embargo, Peña sigue al frente de la Jefatura de Gabinete. Ahora el Presidente decidió apartar de Producción a Francisco Cabrera, y a Juan José Aranguren del Ministerio de Energía. ¿El Presidente cree que así consigue un golpe de efecto? Se equivoca porque se van personajes que ya estaban en declinación progresiva, sometidos a la voluntad de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. En todo caso lo que está haciendo Macri es homogeneizar su gabinete dándole más poder a Peña y su círculo.

(ADN).- Federico Sturzenegger no podía ser el fusible de todos lo malo que hace la Administración Macri.

Entonces, luego de pedirle la renuncia reemplazándolo por Luis Caputo, y así concentrar más poder en Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda y Finanzas, Mauricio Macri ha tomado otras decisiones.

Debe recordarse que con el movimiento de Caputo al BCRA y Dujovne en dos ministerios, Macri le concedió más poder al triángulo Marcos Peña-Gustavo Lopetegui-Mario Quintana.

Ahora, el Presidente decidió apartar del Ministerio de Producción a Francisco Cabrera, y a Juan José Aranguren del Ministerio de Energía.

Ambos ya venían desgastados. Aranguren por lo pésimo que administró la recuperación tarifaria en el Área Metropolitana Buenos Aires, y Cabrera por inútil.

Pero, en vez de concederle a Dujovne el control de Producción y Energía, lo que le permitiría asumir como formal ministro de Economía, Macri le negó este rol al enlace con el FMI, y designó dos nuevos ministros, a cargo de Producción y Energía. Es decir que Macri rechazó la posibilidad de restaurar el Ministerio de Economía, y mantuvo su organigrama de diciembre de 2015, que había modificado cuando despidió a Alfonso Prat-Gay.

El economista Dante Sica (consultora Abeceb), ex secretario de Industria, Comercio y Minería durante la Presidencia de Eduardo Duhalde, se hará cargo del Ministerio de la Producción. Debe recordarse que Sica fue convocado por Aníbal Fernández en aquel momento ya que éste era el ministro de la Producción, consecuencia de que Juan José Pampuro se había quedado con la Secretaría General de la Presidencia que ocupaba Fernández (04/10/2002).

Javier Iguacel, hoy Director de Vialidad Nacional, será el ministro de Energía y Minería.

Iguacel es el funcionario que denunció ante el juez Julian Ercolini el pago de sobreprecios al Grupo Austral (Lázaro Báez), lo que provocó que declarase como imputada la ex presidenta hoy senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

Iguacel fue funcionario de YPF, Pecom Energía y Pluspetrol, donde llegó a vicepresidente antes de dedicarse a la política: en 2015 fue candidato a intendente por Cambiemos en la bonaerense Capitán Sarmiento, derrotado por Oscar Ostoich (FpV/PJ).

Pero Guillermo Dietrich lo incorporó rápidamente a su equipo. Iguacel ha logrado un incremento de poder a la sombra de Dietrich, de gran relación con el triángulo Peña/Lopetegui/Quintana.

Es evidente que Macri logra homogeneizar a su gabinete de ministros.

También es evidente que su equipo nunca fue “el mejor de los últimos 50 años”.

Pero en el fondo Macri no está corrigiendo nada sino incrementando el poder de sus “ojos y oidos” (Peña-Quintana- Lopetegui), aún cuando haya incorporado a su mesa chica a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Pero aquí surge una sospecha muy interesante aún: probablemente tampoco haya discrepancias de fondo en Vidal y Rodríguez Larreta sino sólo de estilos y operación política. ¿Es éste el problema que tiene el Ejecutivo Nacional, o es más profundo? La respuesta correcta al interrogante permitiría conocer anticipadamente lo que vendrá.

Volviendo a la salida de ministros, el viernes, Macri le pidió la renuncia a Cabrera, ex presidente de la Fundación Pensar, supuesto ‘think tank’ que resultó un fiasco en cuanto a la preparación de equipos y de políticas, cabe rescatar.

Ya había concluído el encuentro donde -junto a Elisa Carrió- anunciaron incentivos para las PyMEs en el marco del programa “Exporta Simple”.

Pero Macri no abandonará a Cabrera: lo designó presidente del Banco BICE.

Otra demostración de que Mauricio Macri cambia pero no cambia tanto.

La Unión Industrial Argentina había mencionado la “fuerte caída del consumo” y el “crecimiento de la apertura de las importaciones”, como consecuencia de la inoperancia de Cabrera.

Macri no dudó en respaldarlo: “Guillermo Moreno les rompió la cabeza a muchos” empresarios, dijo el Presidente, que ahora le pidió la renuncia.

El diario Clarín hace la gran pregunta del área de Cabrera: “¿Qué sucederá con Miguel Braun, primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, en Comercio?”.

En cuanto a Aranguren, el ex CEO de Shell ya se sabe que no confía demasiado en el país, y por ese motivo tiene su dinero en el exterior. Si no atraviesa dificultades judiciales, podrá irse a reencontrar con sus ahorros.

Pudo haber realizado una gestión diferente porque contactos y conocimientos no le faltaban. Pero el sentido común es un activo tan precioso como infrecuente, lamentablemente.

(Fuente: Urgente 24)