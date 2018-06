“No tengo dudas que Juntos irá con Cambiemos en 2019”

(ADN).- La diputada María Emilia Soria vaticinó que habrá alianza entre Juntos y Cambiemos en 2019. Puso en evidencia que “se tiran flores todo el tiempo” y recordó que después de las PASO el gobernador “bajó” su candidato (Fabián Gatti) para “favorecer” a Matzen. Reiteró críticas al gobierno de Mauricio Macri. Defendió la incorporación de Odarda al Frente. Se entusiasmó con la unidad nacional del peronismo. Y advirtió por los casos de corrupción en Río Negro.

“No tengo dudas que van a ir juntos” dijo Soria ante la consulta en radio La Puntual, y ratificó el eslogan “Weretilneck es Macri”. Además, recordó que en “la última elección bajaron a Gatti para favorecer a Matzen”. “Es tanta la desesperación de Weretilneck para que (Martín) Soria no llegue al gobierno, que puede hacer cualquier cosa”, subrayó.

“Pero no se dan cuenta que la gente está hastiada, que la esta pasando mal” indicó la diputada del Frente para la Victoria, y comentó que a cada paso que da en la provincia, “la gente quiere mostrarte su factura de luz y lo indignado que está”. Y aseguró que el reclamo es: “por favor hagan algo”.

Soria afirmo que “hay vecinos nuestros que han tenido que tomar préstamos personales para pagar la luz. Muchos galpones de empaque de fruta en el Alto Valle debieron cerrar por los tarifazos y eso provocó que mucha gente quedó sin trabajo”. “Almacenes de barrio, de una sola heladera, pagan 8 mil pesos de luz y tiene que cerrar”, agregó.

Peronismo

Sobre la unidad del PJ a nivel nacional, la diputada advirtió que “están los que siempre juegan y les conviene que el peronismo llegue divido, como (Juan Manuel) Urtubey, (Diego) Bossio y compañía, que sólo le dan aire a Macri”, pero indicó que “creo que vamos a lograr la unidad. “Es una obligación” exhortó.

“A pesar que nos intervengan el partido o quieran proscribir candidatos, lo vamos a lograr” ratificó, “no es fácil pero estamos trabajando”, confirmó.

La diputada también habló del presidente del bloque del peronismo federal: “hace rato que no coincido con Pichetto, tengo un respeto jurídico por él” y creo que “va a hacer lo correcto en el momento indicado”.

Soria conformó que su hermano Martín esta viajando a Buenos Aires para participar del Congreso Nacional del PJ, y expresó que “ojala se de la reunión con Pichetto”. La dirigente resaltó que “la unidad que se produjo en Río Negro es la receta que están copiando en todos lados, eso que tuvo tanto éxito” por lo que evalúa que otros distritos seguirán estos pasos.

Frente para la Victoria

“Somos el Frente para la Victoria, no tenemos nombres propios. Todo el campo nacional y popular se están enrolando en el frente rionegrino” aseveró, y respaldó el ingreso de diferentes sectores al frente opositor. Pero advirtió que “falta mucho” para las elecciones y hay que seguir ampliando el espacio.

Respecto de las críticas del legislador Ariel Rivero a la senadora de RIO, dijo: “le tengo que reconocer a (Magdalena) Odarda que siempre está en la pelea para evitar que le rematen tierras a nuestros chacareros y otras causas justas, y siempre coincidimos”. “Nos encontramos enfrentando a la justicia y a la policía”, pero también “en los despachos del Congreso”. Y recordó que “fue ella la única que me abrió las puertas del Senado cuando buscaba adhesiones a mis proyectos en Diputados”.

Y sentenció: “yo no soy quien para decir quién es el límite”. En ese sentido se refirió al proceso nacional: “Como me molesta garrafalmente que otros digan que el límite es Cristina, yo no creo en esas cosas porque la unidad es con todos, no con algunos, sino no es unidad”.

Corrupción

La diputada también le envió un mensaje al gobernador Alberto Weretilneck: “en nuestra provincia hay corrupción” y manifestó que “los organismo de control deberían ser independientes”.

Soria presentó un proyecto en el Congreso para que la Oficina Anticorrupción .que conduce Laura Alonso- sea independiente del Poder Ejecutivo, tenga presupuesto propio y una integración de diputados y senadores del oficialismo y la oposición.

“En Río Negro debería ser igual. Es una vergüenza que Gatti (que fue candidato a diputado por JSRN) se titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”. Y se preguntó: “qué denuncia hizo Gatti. Qué investigó. No vio la compra de compra de bicicletas para la Policía que costaron más de lo que corresponde?”.

Y expresó: “Ojalá la Justicia se ponga las pilas”.