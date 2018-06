“Me están tomando por estúpido” dijo Pesatti

(ADN.- “Me están tomando por estúpido”, dijo el vicegobernador Pedro Pesatti, al referirse a la actitud del gobernador y los miembros del “círculo rojo” respecto a su candidatura a la gobernación de la provincia por Juntos Somos Río Negro.

En declaraciones a radio VyP, Pedro Pesatti no ocultó su malestar. “Se rompió un contrato”, destacó sobre su relación con Alberto Wereltineck y señaló que “yo soy un hombre de palabra y siempre he respetado todos los compromisos”, a la vez que indicó que el gobernador no cumplió.

Disgustado, el vicegobernador recordó que Weretilneck dio vía libre a quienes quieran ser candidatos de JSRN con el compromiso de apoyar a todos, pero que sin embargo desde el riñón del mandatario se trata de socavar e impedir su postulación.

El equilibrio interno se quebró cuando surgió desde el propio gobernador y su “círculo rojo” la candidatura de Alejandro Palmieri y recientemente la de Fabián Zgaib, bendecido por Weretilneck, a la que hay que sumar a Mónica Silva.

Pesatti entiende que se procura desvalorizar su candidatura, donde según dijo “los miembros del gabinete están guionados” desde la Casa de Gobierno.

“No se cumplió con la palabra, se rompió el contrato”, señaló Pesatti y no mostró optimismo en que esta situación pueda mejorar.

El vicegobernador expresó que hay una actitud proscriptiva hacia su postulación y explicó que si el gobernador hubiera dado fundamentos válidos para apoyar a otros candidatos “lo hubiera entendido” y destacó que les molesta su posición crítica al gobierno de Mauricio Macri y que se opone a una alianza con Cambiemos, en clara alusión a su adhesión política e ideológica con el peronismo.