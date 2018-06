La legislatura avanzó en el uso medicinal del cannabis

(ADN).- Fue aprobado ayer en primera vuelta por el parlamento provincial la ley donde Río Negro adhiere a la ley nacional que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.

Ahora se abre la posibilidad de investigar, estudiar, aprender todo lo relativo a la utilización del cannabis en el tratamiento de diferentes enfermedades, tales como la epilepsia, autismo, fibromialgia, problemas en la piel, sida y trastornos de alimentación, aunque no autoriza el autocultivo, mientras que en la provincia la autoridad de aplicación corresponderá al ministerio de Salud Pública rionegrina.

La ley nacional dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permita la importación de aceite de Cannabis para su distribución gratuita a aquellas personas que tengan alguna de las patologías contempladas en la norma y cuenten con la indicación médica correspondiente.

Durante el debate el legislador Nicolás Rochás (FpV) indicó que “estamos cumpliendo, con este proyecto, una deuda que comenzamos a saldar con los rionegrinos dando este primer paso legislativo y con el deseo ya manifestado de que entre esta primera y la segunda vuelta podamos introducir modificaciones que beneficien y otorguen más derechos a quienes tanto necesitan de esta medicación”.

Marta Milesi (JSRN) aseguró que “éste es un tema complejo porque todo lo que tenga que ver con la salud así lo es. Lo que no puede haber en materia de salud es ocultismo, mentiras y clandestinidad” y destacó que la ley “no es un mérito ni de la justicia ni de la política. Es un mérito de la gente y de todos quienes vienen bregando y exigiendo el derecho de acceder a esta medicación para atender diferentes patologías, muchas de las cuales aún no están contempladas en la normativa y a las que no da respuestas la medicina convencional”.

Agregó que con esta norma se permitirá al estado provincial proveer a través de la obra social provincial (IPROSS) y de forma gratuita, el aceite de cannabis, “producto que por el momento se importa por no producirse en el país, y que éste reúna las condiciones de seguridad que todo producto medicinal debe cumplimentar”.

Por su parte la legisladora Daniela Agostino (AFPIR) expuso sobre la necesidad de defender y legislar en materia de autocultivo “para que los cultivadores dejen de ser infractores”.