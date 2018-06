Judicialización de la política.”No hacer una valoración moral”

(ADN).- “La obligación de los jueces es aplicar el derecho, no hacer una valoración moral”, expresó la abogada Graciana Peñafort, quien ayer disertó en la UNCO la sobre Judicialización de la Política y Derechos Humanos y les pidió que “dejen sus prejuicios en la cochera” a la hora de juzgar a una persona.

En el auditorio que colmó el Aula Magna universitaria en Neuquén, habló sobre la injerencia de la política en las decisiones judiciales y destacó que “no podemos exigirles a los jueces que no tengan ideología, lo que sí le podemos exigir es que traten de ver cómo aplicar el derecho más allá de lo que creen ideológicamente, que hagan el esfuerzo, tienen la obligación moral y ética de hacer el esfuerzo, de tratar de entender la posición contraria a la que pueden enfrentarse más allá de su valoración ideológica, puedo entender que un juez sea profundamente antikirchnerista, ni siquiera puedo pretender que le caiga simpático el kirchnerismo, lo que sí le puedo exigir es que si un cliente acusado básicamente de ser kirchnerista, por ejemplo Milagro Sala, determine si cumple o no cumple las exigencias del derecho, del sistema de solución de conflictos y que no le pese que sea kirchnerista o no tome una decisión porque es negra o porque es mujer, porque su obligación es aplicar el derecho no hacer una valoración moral”.

Dijo que “no hay verdades absolutas, sino tomas de posición frente a la verdad” y destacó que “no necesito que sea un juez amigo porque el juez amigo es tan mal como el juez enemigo, lo que le estoy pidiendo es que aplique el derecho sin tener en cuenta sus prejuicios”, expresó la abogada.

Peñafort señaló que “a los jueces tampoco podemos pedirles que diriman los conflictos políticos, al juez no podemos pedirle que dirima quien puede presentarse a elecciones y quien no, no es función del juez, como el juez depende del Estado, es imposible pedirle que tome una decisión independiente de sus propias preferencias, es pedirle demasiado” y expresó que “la política debe tener un diálogo honesto, lo que tenemos que aprender los ciudadanos es a exigirle a nuestros representantes que den ese diálogo honesto y que además exigirle que si alguien nos miente no pueda volver a ser nuestro representante”.