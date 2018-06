Fijan método para establecer costos en agua y clocas

(ADN).- El Departamento Provincial de Aguas dictará cuatrimestralmente una resolución estableciendo los índices de la actualización de los costos asociados a la tarifa de agua y cloacas, que cada concesionario haya solicitado por nota, con una antelación no menor a veinte días corridos, según lo determina una ley votada ayer por la Legislatura provincial.

De esta manera se fijó una metodología de redeterminaciones para cubrir los mayores costos externos asociados a las tarifas de los servicios de agua potable y desagües cloacales. El proyecto, en única vuelta, fue aprobado por la mayoría, con 25 votos a favor y la oposición del Frente para la Victoria.

Según la ley, los costos susceptibles de redeterminación serán los previstos en la estructura tarifaria de cada concesionario, aprobada por medio de revisiones tarifarias con audiencia pública, conforme los mecanismos previstos en el marco regulatorio de los servicios y los contratos de concesiones vigentes.

El legislador Leandro Tozzi (JSRN), miembro informante del oficialismo explicó que la idea conceptual de este proyecto es generar una herramienta ágil y eficaz que permita mantener una tarifa justa, razonable, que propicie un servicio eficiente y sustentable, en un contexto de protección de los usuarios rionegrinos.

Por su parte Luis Albrieu y Nicolás Rochas, del FpV expresaron críticas al proyecto, a la vez que Alejandro Marinao, presidente de la bacada de la oposición indicó que se busca flexibilizar un marco metodológico para automatizar cuatrimestralmente el aumento de las tarifas y que el oficialismo lo hace montado en las empresas de la economía social, como cooperativas y juntas vecinales, “para también beneficiar a una sociedad anónima, que es ARSA”. Cabe señalar que el diputado Mario Sabbatella también votó en contra.

El presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, aclaró que ARSA no es una empresa privada sino una entidad conformada en un 90 por ciento por el Estado rionegrino y en un 10 por ciento por los trabajadores y que “tenemos que garantizar un servicio público, no monopólico, como es el agua y las cloacas y tenemos que tratar de que no se funda ninguna cooperativa”.

Prorrogan suspensión de interrupción de servicios públicos

También el parlamento aprobó en primera vuelta una prórroga hasta el 31 de diciembre del régimen de protección para suspender la interrupción de los servicios públicos de los usuarios desempleados y/o en condiciones socio-económicas con alto riesgo social.

Se trata de dar amparo a los usuarios que no sólo no pueden abonar las tarifas en tiempo y forma, sino que tampoco pueden costear los gastos de de reconexión. La propuesta prevé que aquellos usuarios que gocen de los servicios públicos puedan suscribir planes de pagos sin costos extras, y en un todo de acuerdo con las posibilidades reales de pago que posean.