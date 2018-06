El Patagonia y SURA imputados por descuentos de seguros

(ADN).- La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro imputó a la Compañía de Seguros SURA S.A y al Banco Patagonia S.A. por haber realizados descuentos a los clientes en concepto de seguro, sin que mediara una autorización previa.

La denuncia de esta situación fue llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo de la provincia sobre los primeros 54 reclamos por el débito de valores en concepto de seguro RSA y SURA, no autorizados y/o contratados por los denunciantes, sino impuestos sin consentimiento.

En la Defensoría del Pueblo se recibieron 269 reclamos, de los cuales en el 10 % de los casos, ni el Banco, ni la Compañía de Seguros SURA pudieron comprobar la contratación de los clientes por lo que se les devolvió el dinero debitado. Esto confirma las irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo que promovieron la acción del órgano de ejecución provincial de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Al Banco Patagonia S.A le imputaron cuatro cargos por infracción la Ley 24240, de Defensa del Consumidor, porque no consta que hayan informado a sus clientes en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con el contrato de seguros que ofreció, como así tampoco que sus clientes hayan recibido copia de la póliza y/o de la solicitud del seguro.

Se informó oficialmente que la infracción radica en que la entidad crediticia no puso el mismo esmero en dar las bajas de los seguros en comparación con el alta, no garantizando con su actitud, condiciones dignas y equitativas de atención, que evidencia una situación vejatoria. El Banco no recepcionó el pedido del cliente en dejar sin efecto el seguro, donde se comprobó que no tomaba las bajas por teléfono, ante el reclamo de los clientes.

Otra infracción consiste en que el banco no cumplió con los términos y condiciones para la prestación del servicio, por cuanto realiza débitos no autorizados por sus clientes a favor de SURA y, en reiteradas oportunidades, no les remitió las pólizas comprometidas a remitir.

También se cuestiona al Banco porque le generó a sus clientes un cargo automático en el débito, por un servicio que no fue requerido, obligándolos a manifestarse por la negativa, esto es, pedir la baja para que no le sigan descontando.

A la Compañía Seguros SURA S.A se le imputa, por un lado, no haber informado a los clientes en forma cierta, clara y detallada sobre las características de los contratos de seguros y por otro por no haber acreditado la entrega de las pólizas a sus clientes con las exigencias legales impuestas.