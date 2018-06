Cumbre Soria-Pichetto, en la previa al Congreso nacional

(ADN).- En un tono por momentos paternal, el senador Miguel Pichetto se refirió al encuentro que tuvo ayer miércoles con el intendente de Roca, candidato a Gobernador y presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria. Aseguró que “tiene todo el derecho de delinear su política de alianzas”, cuando se lo consultó por el acercamiento del roquense a la senadora Magdalena Odarda (RIO), aunque aclaró que “seremos gobierno (en la provincia), si vamos unidos a las urnas y tenemos una visión de centro, que contemple al mundo empresario y que plantee el desarrollo de la provincia”.

Pichetto fue entrevistado en una emisora de Roca después de la cumbre que mantuvieron ayer en Buenos Aires, en la previa al Congreso nacional del PJ. “Hemos hablado largamente del 2011, de lo que significó el proyecto de su padre, y de la visión que teníamos respecto del futuro de la provincia”.

Sobre su relación con el intendente de Roca, dijo que “nunca he tenido problemas” y que al repasar el rumbo de la provincia, le manifestó que “debemos tener una propuesta vinculada al desarrollo, la generación de empleo privado, y hemos compartido esos criterios”.

Consultado sobre si consideraba que Soria va a llegar a la gobernación, reconoció que “es una figura con acreditada experiencia y que tiene un gran potencial electoral”.

Pichetto, figura clave en el escenario político nacional, se metió de lleno en temas como la convocatoria del Gobierno nacional a la CGT, el pedido de desafuero de Cristina Fernández y los coletazos del ríspido tratamiento de la Ley (ya vetada) que pretendía frenar los tarifazos.

De los líderes sindicales de la CGT dijo, “más allá de algunos casos puntuales”, que “han tenido una actitud de prudencia en estos años y han actuado con prudencia”.

De todos modos, Pichetto consideró que el gobierno nacional luego de su triunfo en octubre pasado “perdió el diálogo”, y reclamo “darle más contenido político (a la gestión), y menos visión gerencial, porque gobernar Argentina no es manejar una empresa”.

Estúpido

El Senador por Río Negro se mostró irritado, en su entrevista en Medios del Aire de Roca, por lo que consideró “una medida insólita y estúpida”, la reciente ampliación del cupo de 1.000 a 3.000 dólares para compras por internet, vía Courier, durante un año.

Fomentar las compras “puerta a puerta”, para Pichetto “afecta sobre todo a la industria nacional y el comercio, en beneficios de estas empresas de courier, y esta es una imbecilidad propia del Ministro de Producción (Francisco Cabrera)”, dijo.

Respecto del desafuero, y de la obvia intención del oficialismo de obligar a Pichetto y su bloque a definirse sobre si corresponde el desafuero de Cristina Fernández, o no, Pichetto sostuvo que “hemos sido siempre republicanos y hemos aportado a la gobernabilidad”. Dicho eso, aclaró que “lo que no vamos a hacer es vulnerar la Ley, porque los fueros no impiden el avance del proceso penal hasta el momento de la sentencia”.

“Es una mentira que un dirigente se ampara en los fueros para evitar a la Justicia”, manifestó, y solo se daría paso al desafuero “en caso de existir una sentencia firme”. Sobre el pedido que se hizo desde el bloque de Cambiemos en la Cámara de Senadores para que se avance con el desafuero, Pichetto aseguró que “el gobierno quiso volver a pegarnos”.