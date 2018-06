Crisafulli abogó por una renovación académica

(ADN).- “Los objetivos centrales de la nueva gestión deben pasar por una renovación académica de la Universidad, que apunte a fortalecer la formación de nuestros jóvenes, no sólo como científicos y profesionales, sino también como ciudadanos y también como seres humanos responsables y solidarios”, dijo Gustavo Crisafulli, quien ayer juró como rector de la Universidad Nacional del Comahue, junto a la vicerrectora Adriana Caballero.

“No vamos a poder resolver los problemas de la humanidad, no vamos a poder hacer de nuestras sociedades, sociedades más tolerantes y sociedades más prósperas si no invertimos y desarrollamos nuestras capacidades científicas, nuestras capacidades tecnológicas y la formación de nuestros jóvenes en un conjunto de valores, que sin dudas tenemos que revisar pero que no pasan por el consumismo ni por el individualismo banal, si no que pasa por la construcción de un proyecto colectivo que nos incluya a todos y a todas los que pisamos esta tierra, ese es el enorme desafío para todos y también para la Universidad Nacional del Comahue”, señaló Crisafulli en su discurso de asunción.

Por otra parte agradeció a los estudiantes, a los no docentes, a los docentes y a los graduados “que trabajaron incansablemente en una campaña que fue extraña, donde tuvimos que sufrir el oprobio, donde tuvimos que sufrir una campaña publicitaria gigantesca e inusitada en la Universidad y sin embargo demostramos que con el trabajo fuerte, la militancia y la conversación con cada uno de los actores de la vida de esta Universidad pudimos hacerles llegar a todos nuestra propuesta y la comunidad universitaria, en su gran mayoría, ha definido que tiene que seguir continuando como proyecto de esta institución los próximos cuatro años”.

Al hacer uso de la palabra, la vicerrectora Adriana Caballero destacó que “la Universidad Nacional del Comahue, con sus 14 facultades y su escuela superior extendidas a lo largo de más de 1.200 kilómetros en las provincias de Río Negro y Neuquén, es sin lugar a dudas la institución universitaria de mayor relevancia en la Patagonia, es la 13° en orden de importancia en el contexto de las 55 universidades nacionales, según los indicadores establecidos por el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva”.

Expresó también que “las expectativas, las ilusiones y el compromiso con el trabajo siguen intactos y aunque el contexto político actual no es el más venturoso para la educación pública, las convicciones son profundas y el proyecto es claro, consolidar definitivamente el carácter regional y federal de la querida Universidad Nacional del Comahue, garantizando el crecimiento sostenido y armónico de todas y cada una de sus unidades académicas, fomentando la integración con el medio regional, fomentando su desarrollo regional y productivo y generando un espacio de trabajo democrático, con tolerancia ideológica y respeto por las diversidades y desde la generación y construcción del conocimiento, promover el desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva y el país soberano que todos los argentinos soñamos y nos merecemos”.