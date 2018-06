Alertan sobre impunidad en la causa de sobresueldos

(ADN).- El Legislador del FPV Alejo Ramos Mejía, alertó sobre una maniobra de impunidad en la causa conocida como sobresueldos, donde mencionó un acuerdo entre el fiscal Hernán Trejo y el gobernador Alberto Weretilneck, que tendría como propósito dejar sin condena a una docena de ministros y funcionarios del gobierno del ex gobernador radical Miguel Saiz por el cobro de adicionales salariales. Recordó que el agente fiscal no acusó en la causa Flavors y también su actuación en otro hecho por estafa con venta de tierras fiscales.

“Es vergonzoso lo que está sucediendo en los Tribunales de Viedma, en donde con total impunidad los ex ministros de Saiz andan por los pasillos jactándose que el Fiscal de Cámara Hernán Trejo, hará en la causa de los sobresueldos lo mismo que hizo en el juicio por el fraude millonario de los alimentos Flavors o como también hizo en la causa por la estafa de las tierras fiscales vendidas a precios irrisorios” y agregó que “en ambos casos de corrupción, pese a que los funcionarios del Gobernador Saiz llegaron con procesamientos firmes a la etapa de juicio oral, terminaron inexplicablemente absueltos de culpa y cargo gracias a la falta de acusación del Fiscal Trejo”.

Ramos Mejía denunció que hay un “acuerdo del Fiscal Trejo y el Gobernador Wereltineck por el que mandarían al archivo solamente las denuncias que pesan en su contra en el Consejo de la Magistratura”, precisamente una de ellas es por no haber acusado en la causa de Flavors. Cabe señalar que el legislador barilochense también integra la Magistratura en representación del FpV.

El diputado del peronismo dijo que esta situación derivará en un escándalo que rozará también al Consejo de la Magistratura y señaló que “los Jueces del caso sobresueldos están muy incómodos con la labor del Fiscal Trejo y con la insólita estrategia planteada por los abogados de los ex Ministros de Saiz. Todos los testimonios corroboran que no hubo acto administrativo, ni un papel o recibo que acredite que los sobresueldos se repartían entre los funcionarios de menor jerarquía”.

Destacó que “los Jueces están convencidos que Trejo se cortó solo y no quieren quedar pegados en semejante papelón. Es que seguro no ven ningún rédito en el acuerdo del Fiscal Trejo y el Gobernador Wereltineck por el que mandarían al archivo solamente las denuncias que pesan en su contra en el Consejo de la Magistratura” y aseguró que los magistrados “le habrían sugerido al agente fiscal que mejore la propuesta del Gobernador, de lo contrario le quedan solo dos caminos, acusar y ampliar las imputaciones a todos los testigos que las defensas presentaron en el juicio reconociendo cobros ilegales o bien, volver a buscar en soledad algún tecnicismo en la etapa de instrucción para poder ex culpar a los ex ministros que se robaron 27 millones de pesos”.