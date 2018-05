“Un acuerdo con el FMI es un fracaso de la política”

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay aseguró este domingo que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) fue “prematura” y que “no fue una buena noticia” para la Argentina. Además, confesó el principal motivo por el que se alejó del gabinete y reveló sus intenciones de ser candidato a gobernador de Tucumán por Cambiemos en el 2019.

“Cuando un país llega a un acuerdo con el Fondo es un fracaso de la política y de la dirigencia política que tiene que pedir auxilio en otro lugar”, explicó el ex funcionario en referencia a la decisión del gobierno nacional de solicitar financiamiento al FMI frente a la compleja situación económica que vive el país.

En una entrevista que brindó a la CNN en Español, Prat-Gay sostuvo que “la modalidad que el Fondo (Stand By Agreement) ya le está imponiendo a la Argentina es un acuerdo que está previsto para países que tienen situaciones transitorias pero muy complejas de balance de pagos”. En ese sentido, indicó que en la actualidad hay solo tres países que mantienen ese tipo de acuerdo y son “Irak, Jamaica y Kenia”.

El ex funcionario explicó que “hay un flujo de dólares que está saliendo” y que “es la contracara de las reservas que fue perdiendo el Banco Central”, lo que implica que “el Gobierno para no perder reservas va a un programa con el Fondo y esa no es una buena noticia”. Para ejemplificar la decisión del gobierno nacional, Prat-Gay describió que “nadie va al FMI alegremente. Es un prestamista de última instancia. Es como llevarte mal con tu suegro y tener que pedirle plata. Aunque le devuelvas el dinero, te lo va a recordar toda la vida”.

Prat-Gay sostuvo que el gobierno presentó el pedido al FMI como una decisión preventiva y afirmó que, a su criterio, la determinación “fue prematura”. “No hay ninguna condición objetiva para considerar que Argentina estaba al borde del colapso”, señaló.

El ex ministro argumentó su tesis: “Cuando asumimos había un tipo de cambio oficial pero había uno paralelo que era donde se negociaban todas las operaciones financieras y comerciales. Ese tipo de cambio, en diciembre de 2015, estaba en $16. Si a esos $16 los traigo a valores de hoy, con la inflación acumulada en Argentina y retándole la acumulada en Estados Unidos, me da un valor de 28 pesos”. En esa línea, agregó: “El nivel a partir del cual empezó a intervenir el Banco Central era lejísimos a un tipo de cambio de pánico”.

Por otra parte, elogió la forma de actuar del Presidente frente al complejo escenario económico. “Macri puede equivocarse o no pero lo que no le sucede es quedarse en el mismo lugar. Esa es la condición de un líder y un presidente que no vemos habitualmente en Argentina. Rescato esa capacidad de Macri de decir si hay un problema, busquémosle la solución”, afirmó.

Prat-Gay contó que en el inicio del gobierno de Cambiemos “Argentina volvió a tener un vínculo normal con el FMI” y a partir de ese entonces el organismo internacional “envió a sus analistas para hacer una evaluación que se suele realizar todos los años”.

El ex ministro recordó que cuando el FMI publicó su evaluación sobre la economía de la Argentina “apoyó el gradualismo fiscal” e identificó como puntos débiles dos cuestiones: la dependencia del financiamiento externo y un tipo de cambio atrasado.

Frente a ese panorama, afirmó que “los mismos funcionarios que recibieron ese informe y reaccionaron diciendo que estaba todo bien porque el tipo de cambio es el que tenía que estar y no les preocupaba el déficit comercial, son los que se tienen que sentar a negociar con los burócratas que hicieron el informe, en el que le advirtieron que había un problema”. “Arrancás la negociación en una posición de debilidad”, aseguró.

Además de analizar la decisión del gobierno nacional, el ex funcionario explicó su tesis sobre las causas que podrían haber llevado a la Argentina a regresar al FMI. Según su criterio, el déficit comercial fue el principal problema. Señaló que “entre exportaciones e importaciones hay una diferencia de 5 puntos del PIB. “Creo que el equipo económico no supo advertir esto a pesar de que el FMI se lo dijo en el informe”, afirmó. Y agregó: “Cinco puntos del PBI de déficit es muy alto”.

Prat-Gay aseguró que quiere que le vaya bien al gobierno y señaló que las pocas veces que apareció desde que se fue, intentó que alguien lo escuchara, al tiempo que remarcó que “el problema central es que por cuestiones de competitividad Argentina, al crecer un poco más que poco, enseguida genera una necesidad de divisas que no tiene a menos que el mundo se la esté prestando todo el tiempo”.

Criticas al Banco Central

En referencia al último aumento del dólar en el país, que tuvo lugar el último viernes, Prat-Gay afirmó que “en el último episodio quedó muy de manifiesto que el Banco Central salió a intervenir demasiado pronto”. “Un Banco Central que nos decía ‘no se preocupen porque este es un régimen de flotación cambiaria y el tipo de cambio hace lo que tiene que hacer’, de repente cambió de libreto y salió a intervenir”, indicó.

“Si el Banco Central hubiese tenido un diagnóstico sobre qué países con déficit grande de cuenta corriente están expuestos a esta situación, hubiese entendido que ese tipo de cambio era parte del problema y que no tenía mucho sentido defender un tipo de cambio atrasado”, sostuvo.

(Fuente: Infobae)