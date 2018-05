Peña confirmó que Macri vetó ley contra suba de tarifas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el presidente Mauricio Macri ya vetó la ley que dispone limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos, que había sido aprobada por el Senado. “Es una ley irresponsable”, dijo el funcionario en conferencia de prensa, al hacer referencia a la ley que, esta madrugada, fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra.

“La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir”, enfatizó el funcionario.

“Esta ley no puede seguir adelante. Fijar tarifas no es facultad del Congreso”, sostuvo Peña, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada.

Además, el jefe de Gabinete aseguró que en el Gobierno “no estamos de acuerdo con el doble discurso de los gobernadores”.

Se espera que el primer mandatario brinde una conferencia de prensa en el marco de la visita que realizará a la provincia de Salta, a las 16.

El veto presidencial que ya había sido anticipado por el Gobierno, se confirmó a horas de que el Senado aprobara, tras un extenso debate, la ley para morigerar la suba de las tarifas de servicios públicos impulsada por el peronismo.

Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la norma se aprobó luego de casi 12 horas de debate.

La norma retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y dispone que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.