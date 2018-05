Las jubilaciones pierden ante el aumento inflacionario

(ADN).- Para junio el ANSES estableció un aumento en las jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo del 5.69%, un porcentaje que por si solo le otorga razón a las advertencias y denuncias realizadas por sectores políticos, gremiales y organizaciones sociales que manifestaron su oposición a la reforma previsional, que entre otros puntos, modificó el sistema del cálculo de actualización de los haberes y que fue votada por el oficialismo con el apoyo de los gobernadores y legisladores del justicialismo aliados al macrismo.

Bastó que transcurrieran los primeros meses del año para dar por tierra los argumentos del gobierno de Cambiemos que alegaban mejoras y aumentos en el pago de jubilaciones por encima de la inflación y con beneficios para el sector pasivo.

Cabe recordar que en marzo se aumentaron las jubilaciones en el 5.71 % y el sector resignó más de siete puntos si se hubiera mantenido la fórmula anterior del cálculo de ingresos. Ahora estos porcentajes son superados por al alza de los precios, los aumentos de tarifas y del combustible, el incremento del dólar y sobre todo los costos de medicamentos de demanda especial en el sector pasivo. Cabe señalar que la inflación entre los meses de septiembre (el último en el que se recibió una suba antes de la nueva ley) y abril pasado, acumuló un 15,3%, es decir, una suba superior que la acumulada por el nuevo índice de movilidad.

La nueva fórmula impulsada por el gobierno nacional está lejos de contemplar esta realidad, ya que incluso el ANSES anunció que para septiembre el aumento en las jubilaciones será del 6.7 %, marcando un sensible retroceso en los ingresos previsionales, frente a las estimaciones inflacionarias, a la vez que se estima que a fin de año la pérdida superará el 10 por ciento.

La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados no tiene recuperación, salvo una nueva modificación del sistema de actualización, que a no dudarlo no estará en los requerimientos del FMI para otorgar al país el crédito stand by. El sector pasivo nacional vuelve a vivir una historia ya conocida, la pauperización de jubilados y pensionados y desprotección del Estado.

Por su parte, Los trabajadores en actividad -públicos y privados- tienen al menos la herramienta de reclamar por la reapertura de las negociaciones paritarias, ya que aquella previsión oficial del 15 % anual quedó ampliamente superada, cuando desde distintos sectores del trabajo se pronosticaba una derrota de esta política económica.