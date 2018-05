Doñate le facturó a Peña el trato del Gobierno a La Anónima

(ADN).- “La Anónima fue uno de los supermercados preferentemente tratado por este Gobierno”. Eso le recriminó el diputado nacional Martín Doñate al jefe de Gabinete Marcos en Peña, en Diputados, durante el informe de gestión que brindó en el Congreso el hombre fuerte de la gestión Macri.

En sus minutos de exposición en el recinto el Diputado Nacional por Río Negro que integra el bloque del FpV-PJ se refirió a reflejar la situación de deterioro que atraviesan las provincias de la región y al impacto de la devaluación en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Doñate también se refirió a las declaraciones del titular de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima) en medios porteños la semana pasada.

“Me sorprendió que su tío, Federico Braun, miembro de la Asociación empresaria Argentina dijo que desde el 2002 que no la pasaba tan mal económicamente” afirmó el diputado.

“La Anónima fue uno de los supermercados preferentemente tratado por este Gobierno. Se le aumentó la cuota Hilton, se desregularon precios al consumidor, se tomaron medidas como abrir las barreras sanitarias en el norte de la Patagonia para beneficiarlo”

“Sin embargo, al ser consultado sobre usted dijo que es uno más de los 147 sobrinos y agregó nunca me fue peor que con este gobierno, salvo en 2002” dijo.

Doñate agregó “traigo a colación esto, porque se trata de uno de los supermercados que más creció y se expandió en el país y en la Patagonia durante los años de la pesada herencia del kirchnerismo.”

En ese momento, le manifestó a Peña Braun que no termina de entender cómo le va tan mal alñ empresario en un país que “usted dice está en constante crecimiento, que tenía una inflación controlada.”

Además le recordó al jefe de ministros de Macri que en su anterior informe de gestión, ahbía afirmado que “la inflación del 2018 iba a ser mucho más baja que en 2017, que somos un país donde crece el empleo, un país previsible y generamos confianza, un país donde mejoran las economías regionales y donde usted nos dijo que crecen la industria y el comercio y que se está recuperando el terreno perdido.”

Lo que intriga, agregó el diputado del bloque del FpV-PJ es c´mo en ese país le va tan mal al titular de la empresa que tiene entre sus negocios a los supermercados La Anónima (con más de 160 sucursales en todos el país). “Uno no puede comprender cómo es que al tío del jefe del gabinete le va mal y pierde ganancias por un 65% con este panorama que nos pinta el licenciado Marcos Peña”.

En ese momento, Doñate afirmó de manera tajante, “solo puede se pueden entender las declaraciones del tío Federico, sobre que le va horrible, porque le va como a la mayoría de argentinos y eso pasa porque en paralelo al país que nos pinta Marcos Peña está el país de verdad. Ese país que está inmerso en una crisis descomunal, con una suba del dólar imparable, con tasas que van más allá del 40 % donde las PyMES tienen dificultades para aumentar los salarios. Un país donde según las últimas estadísticas han aumentado la emisión de cheques sin fondos en un 50%”

“Estamos en un país en el que no hay precios, los proveedores ya no tienen precios y los supermercados no saben cómo remarcar. Un país donde la gente no llega a fin de mes y no sabe cómo hacer para pagar la comida y los remedios” agregó Martín Doñate.

Para terminar, el legislador le recordó que en su última visita a la Cámara, el jefe de Gabinete había pedido “responsabilidad y tratarse con la verdad” sin embargo, lamentó que “si hay alguien que ha sido irresponsable y nos mintió en la cara” haya sido el propio Marcos Peña.

“Nos mintió la última vez que vino aquí cuando nos dijo que estábamos creciendo en forma sostenida y por este año 2018 ya no necesitaremos mas emisión de deuda. A las semanas, el 8 de mayo el presidente nos anunciaba que debían ir al FMI…Algo que nos va a costar años de sacrificio y dolor” agregó.

En este punto le pidió –al igual que varios de sus pares- que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea debatido en el Congreso “con los representante del pueblo de la nación argentina.”

Para culminar, el legislador afirmó que La Anónima, es el “supermercado insignia de la Patagonia y las quejas de este empresario (Federico Braun) que dice que se le cayó 65% de las ganancias este año, es la mejor descripción de lo que viven los rionegrinos, los patagónicos, los argentinos.”

Y le informó al jefe de gabinete que el INVAP está pagando en cuotas a los científicos, mientras “los chinos de la minera de Sierra Grande se fueron a pesar de la baja de retenciones” y en la región “los trabajadores están sufriendo las consecuencias de las expulsiones de sus trabajos y aun está vigente el DNU que habilita el embargo de las cuentas sueldo”

“A pesar de todo lo que dijeron, a los trabajadores los echan, los apalean y además les van a terminar embargando las cuentas sueldos” manifestó.