Cárdenas y Carrasco: 8 años después, habrá juicio

Los Fiscales Jefes Eduardo Fernández y Martín Lozada enumerarán la prueba a producir durante el juicio a llevarse a cabo durante el próximo mes de octubre. Será en una audiencia, cuyo objetivo objeto es el de probar la materialidad de los hechos y la autoría penalmente responsable de los acusados, habrán de proponer la declaración de 169 testigos y la presentación de 117 documentos.

Los imputados de la causa son Víctor Cufré, ex Secretario de de Seguridad y Justicia de la Provincia; Jorge Villanova, ex jefe de la Policía; y Argentino Hermosa, ex jefe de la Unidad Regional Tercera.

A ellos le atribuyen la comisión de los delitos de homicidio culposo -dos hechos-; lesiones leves culposas en diez ocasiones; lesiones graves culposas en tres ocasiones; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por omisión y por comisión. Otros imputados resultan ser los efectivos policiales: Oficial Principal Víctor Darío Pil; el Cabo Primeo Marcos Epuñan y el Cabo Primero Víctor Hugo Sobarzo.

A ellos la fiscalía les atribuye la comisión del delito de homicidio en agresión calificado por la utilización de armas de fuego -respecto de Sergio Cárdenas- , en concurso ideal con el delito de lesiones leves en ocasión de una agresión calificada por el uso de armas de fuego -respecto de Héctor Gastón Riquelme-.

Vale recordar que el día 17 de junio de 2010, aproximadamente a la hora 17.38, los nombrados se desempeñaban como efectivos dependientes de la Policía de la Provincia de Río Negro e integraban un grupo que portaba escopetas calibre 12/70 o 12/76, provistas por la institución policial.

Por la calle Sobral, desde Onelli hacia Elordi, acometieron deliberadamente en contra de un contingente de personas, ejerciendo violencia directa al efectuarles una serie de disparos mediante dichas armas cargadas, algunas de ellas, con cartuchos propósito general (PG-postas de plomo).

En esa agresión resultó herido Sergio Cárdenas, quien falleció de inmediato a raíz de un shock hipovolémico ocasionado por una hemorragia. Dicho shock fue provocado por la lesión.