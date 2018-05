Hay mucho enojo en el bloque del oficialismo por el portazo que dio Ricardo Arroyo. Pero desde el entorno del presidente aseguraron que no habrá una postura oficial. Desde allí solo surgió un “en nuestro espacio no hay capangas ni patrones, nadie está obligado a estar donde no se sienta a gusto”.

El debate en la reunión de la bancada previa a la sesión, fue extensa y cargada de críticas al legislador del Valle Medio.