(ADN).- El secretario general del Sindicato de Camioneros y de la CGT de Río Negro, Rubén Belich, propuso no pagar las facturas de gas y electricidad hasta que se trate y apruebe en el Congreso el proyecto el proyecto que impulsan los diputados de la oposición que busca retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y luego aplicar aumentos de acuerdo a la variación salarial.

Esta propuesta fue realizada por el dirigente sindical en el transcurso de la mesa de debate intersectorial, sobre el “Impacto de las tarifas en el desarrollo regional”, que tuvo lugar el jueves en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, organizada en conjunto entre la Universidad Nacional del Comahue y las diputadas rionegrinas María Emilia Soria y Silvia Horne, coautoras del proyecto de rebajas de tarifas, y el diputado neuquino Darío Martínez, presidente de la Comisión de Energía de Diputados.

Sumado a la moción de Rubén Belich, la responsable del Observatorio de Derechos Humanos, Ana Calafat, propuso que la semana próxima cuando se trate el proyecto en el Congreso se realice una marcha en cada ciudad en apoyo a los diputados opositores que impulsan el proyecto de reducción tarifaria.

A su vez, el rector de la UNCo Gustavo Crisafulli, señaló que “discutir el impacto regional de las tarifas es nada más y nada menos que poner en tela de juicio el programa económico de un gobierno que está planteando una restauración neoconservadora en la Argentina que pretende hacer retroceder el reloj 70 años”.

También se expuso la propuesta de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca, sobre la necesidad de realizar una revisión del cuadro tarifario de Edersa, de la rentabilidad y de las inversiones realizadas y se reclamó la necesidad de contar con un representante de los usuarios dentro del ente regulador, EPRE.

A su turno, la diputada nacional Silvia Horne expresó que “venimos de un modelo en el cual el Estado decidió subsidiar a los usuarios de los servicios públicos, de modo que eso reactivara el consumo, la producción y el desarrollo de las regiones, hoy se está planteando un modelo de subsidios inverso, que todos los usuarios, todos los productores, todos los fabricantes subsidien a las empresas que brindan los monopólicos servicios”.

Mientras que la diputada María Emilia Soria, destacó que “es un tema que nos atraviesa a todos, las tarifas fue el tema que logró que nos unifiquemos todos los bloques de la oposición y que logremos lo imposible, el dictamen de tres comisiones y que la semana que viene tengamos una sesión para tratar el tema y que salga el proyecto que nosotros consideramos que puede ser un paliativo para la sociedad y eso es un hecho trascendental”.

Gustavo Pereyra, subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCo, expresó -entre otros conceptos- que “hay un concepto que tenemos que reconstruir y que no tiene que ver directamente con la factura pero tiene que ver con la energía y con la soberanía energética y es el concepto de que nosotros no somos Roca, el Alto Valle o Río Negro, sino que somos la Patagonia, es la Patagonia la que está involucrada en cada uno de sus habitantes y en cada uno de sus sectores del trabajo, de la producción en estos temas y reflejarnos a nosotros mismos como patagónicos e involucrar a toda la Patagonia con la riqueza y la potencia que tiene esto va a ser mucho más enriquecedor a los largo del tiempo que hacerlo como simples usuarios de un servicio que nos está resultando caro. En el largo plazo esto tiene que llevar a que el sector dirigente, sea político, gremial, también se ponga los pantalones largos en un tema tan importante en el que la Patagonia tiene muchísimo para contar de su historia y, sobre todo, de su futuro porque la energía más cara es la energía que no se genera y la Patagonia está en condiciones de generar energía para todo el país y energía para su propio desarrollo, pero para eso tiene que tener gobiernos fuertes, inteligentes y que acompañen este concepto de soberanía ”.