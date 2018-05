“Acá (en el PJ) no se le puede abrir la tranquera a todos”

(ADN).- Ariel Rivero salió a poner un freno a la posibilidad de abrir el PJ para quienes se fueron a Juntos. Así, expresó una visión diferente a la del presidente del bloque, Alejandro Marinao. El caso Arroyo abrió la puerta a criterios diferentes: “no se le puede abrir la tranquera a todos”.

El legislador expresó: “tengo una opinión muy personal de quiénes tienen que venir y quiénes no, no hay que olvidarse que muchos ex compañeros ayudaron a que el peronismo perdiese las elecciones del 2015, entonces no es cuestión de abrir la tranquera y que venga todo el mundo”.

“Primero, en los proyecto político-institucionales, tienen que estar aquellos que siempre estuvieron, que hicieron el esfuerzo y no fueron funcionales a otros partidos institucionales, como el caso de JSRN”, enfatizó en diálogo con FM Nativa.

La referencia es la posibilidad que Ricardo Arroyo, que salió del bloque del oficialismo, pueda retornar al partido. Un mensaje que llega a varios peronistas que se fueron a Juntos.

Rivero dijo que “estoy totalmente en contra de las declaraciones de Marinao, acá no se le puede abrir la tranquera a todos, hay muchos compañeros y compañeros, intendentes, que acompañaron a Miguel Pichetto en el 2015, que trabajaron fuertemente en este sentido, y por lo tanto no es lo mismo aquel que estuvo siempre en el peronismo, con aquel que se fue”.

“Hay compañeros que hicieron mucho esfuerzo durante muchos años y nunca se les dio nada; aquellos que se fueron y quieren volver, tienen que ir a la cola”, concluyó.