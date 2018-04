Pichetto arremetió contra “curitas” y Odarda

(ADN).- En polémicas declaraciones el senador Miguel Pichetto arremetió contra “los curitas” y la senadora Magdalena Odarda, por sus posiciones en defensa del medio ambiente, con expresiones como “curitas que agarraron la veta ambientalista”, que lo que quieren es que “siga habiendo pobres” para “ir y bendecirlos”.

Pichetto respondió ayer en el Senado a expresiones de su par rionegrina y le dijo que “tiene una mirada pastoril de la Argentina”.

En directa alusión al padre Luis de Viedma por su actuación en el movimiento antinuclear en la provincia, criticó a “muchos curitas en las iglesias que les ha agarrado la veta ambientalista. Lo que quieren es que siga habiendo pobre, porque ellos van y los bendicen”.

Cargó contra Odarda y los ambientalistas a quienes responsabilizó porque “no se puede hacer petróleo, no se puede desarrollar Vaca Muerta, no se puede hacer mineria extractiva de oro, no se puede hacer tecnología nuclear en la Argentina” y destacó que “este modelo agrícola, pastorial, ambientalista híper, nos condena a la miseria y al fracaso y a no tener empleo privado”.

“En el desierto patagónico no podemos colocar un reactor (nuclear) que había sido firmado por la ex Presidenta”, dijo Pichetto.

Por su parte el sacerdote Luis García Rodríguez, le respondió por facebook que “los intereses de los poderosos quedan al descubierto. Hablan de progreso y desarrollo pero lo único que queda para las grandes masas es paro y desolación. Desarrollo es una palabra que no tiene cabida en la vida de todos. Es para los privilegiados”, señaló.

También el Movimiento Antinuclear Rionegrino cuestionó al senador Pichetto, porque “desconoce que en Río Negro no existe la licencia social para llevar adelante modelos extractivistas de los bienes comunes ni para instalar centrales nucleares de potencia en su territorio”.