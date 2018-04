La diputada Recalt dijo que Matzen actúa como “patrona”

(ADN).- Lorena Matzen manifestó ante una posible alianza con el oficialismo que “primero emprolijemos la casa para tener invitados”. Desató la reacción de Juntos Somos Río Negro y la legisladora Sandra Recalt respondió: “La diputada (Lorena) Matzen habla como si fuera la patrona y como si el resto de la dirigencia política no fueran pares, sino sus criados. Me parece que se subió a un caballo muy alto” y agregó que “no me siento invitada de nadie, sino que me siento protagonista de una construcción provincial, como la que hacemos desde Juntos, de la que estoy orgullosa”.

“Queda muy mal parada la diputada Matzen hablando desde ese rol de señora dueña de casa o de patrona”, expresó Recalt, quien insistió que la diputada de radical “debería actuar con humildad” y puntualizó que “podría hacer gestiones en favor de la fruticultura, en vez de ponerse en el rol de la patrona que manda”, a la vez que precisó sobre la crisis de la fruticultura “no recibe la atención necesaria del gobierno nacional”.

Recalt también se refirió a declaraciones de intendentes de Cambiemos, donde se quejaron de la casi nula relación que tienen con el gobernador, y explicó que la relación “es el normal”, y recordó que “en gestiones anteriores, me consta que muchos intendentes ni siquiera conocían el despacho del Gobernador”.

“Deberían tener en cuenta, que este fue el único gobierno provincial que entregó aportes no reintegrables de manera directa a los intendentes, sin mirar de qué partido vienen, ya sea mediante la prórroga de los contratos petroleros, donde estuvo previsto coparticipar recursos, y ahora con el Plan Castello, donde se da la chance también de recibir recursos para mejorar sus ciudades”, insistió la diputada de JSRN.

Señaló además que “es llamativo, que algunos intendentes que ni siquiera se toman la molestia de llamar o acercase al despacho del Gobernador, y luego se quejan. Es una actitud que aporta poco a una mejor convivencia institucional”.