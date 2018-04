Gennuso tildó de “nefasto” al Taca Nahuelquín

(ADN).- Fuerte y al medio. Así salió el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, a responderle al funcionario de Alberto Weretilneck que lo había cuestionado por la concesión del Cerro Catedral. “Todos los que nos conocen saben que en mi gestión no aceptamos personas como Nahuelquín que siempre fue muy nefasto para la ciudad”.

Alejandro “Taca” Nahuelquín es el Director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en Bariloche, y había asegurado que “Gennuso se está llevando toda la plata del Catedral”.

En diálogo con radio Seis, el intendente aseguró: “me tiene tanto odio porque nunca lo acepté, lo único que hice fue una relación institucional porque mientras eso duró o mientras eso dure, la verdad que nos tratamos institucionalmente pero nunca le dimos cabida en el movimiento local porque me parece que le hizo mucho daño a la ciudad, con matones tomaba terrenos en lago Gutiérrez, todos sabemos las cuestiones de Nahuelquín”.

“De ahí le viene ese odio y esas ganas de acusarme y decir mentiras”, dijo y agregó que “como de costumbre estaría borracho o drogado”.

El intendente aseguró que “no le doy más trascendencia que decir que estamos en la línea correcta cuando decimos que esos personajes no tienen que formar parte de nuestro movimiento político”

Consultado respecto a si había solicitado algo al gobernador, dijo que “no solicito nada, el gobierno provincial sabe lo que tienen que hacer y creo que ha tomado alguna medida”.

Reconoció que nunca tuvieron una relación buena, más allá de lo institucional y “desde el espacio político nuestro intentamos que no tenga cabida propia porque no me gusta trabajar con este tipo de gente”.

Gennuso sostuvo que “es un precio a pagar si uno quiere sacarse la mala gente de encima”.