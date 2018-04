En Río Cuarto, el 50% no podrá pagar la luz y el gas

(ADN).- La consultora Gustavo Córdoba & Asociados reveló en un sondeo que el 47,7% de los habitantes de la ciudad cordobesa de Río Cuarto estima que sus ingresos no le alcanzarán para cubrir las facturas de Ecogas y de Epec, las empresas provinciales de gas y energía. Apenas el 30,9% cree que podrá pagar y el resto no sabe o no contesta.

“Al tarifazo en los servicios públicos hay que sumarle el aumento generalizado de los bienes principales de consumo y el techo que puso el gobierno nacional a las paritarias, que hace que los salarios crezcan muy por debajo de la inflación”, evaluó la diputada nacional por Córdoba Gabriela Estevez (FpV-PJ), según publicó el Diario Pulse.

Sobre la situación económica general, siete de cada diez familias indicaron en la encuesta que viven con lo justo o no les alcanza.

Según los datos de la encuesta, el 56,20% apoyaría un reclamo para frenar los incrementos tarifarios; el 28,20% no lo apoyaría y el 15,6% no respondió o no sabe qué haría.

En el desglose por barrios realizado por la consultora, los números son aún más preocupantes. En Alberdi, el 68,6% de los vecinos aseguran que no podrán pagar los servicios esenciales. En el centro de la ciudad, el 41% indicó que los ingresos no alcanzan para pagar la luz y el gas mientras que en Banda Norte el índice de imposibilidad de pago trepa al 50%.

“Esto va a generar un nivel enorme de morosidad además de la aplicación de intereses usurarios sobre servicios públicos que deberían ser garantizados por el Estado. La solución del oficialismo de pagar en cuotas con recargo es de una falta total de criterio, lo único que hace es endeudar a las familias argentinas. Las empresas y el Gobierno tienen que replantear su política tarifaria”, puntualizó la diputada cordobesa.